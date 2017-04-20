"Ливерпулю" не нужен вратарь сборной Англии

"Ливерпуль" не заинтересован в услугах вратаря сборной Англии Джо Харта и не будет бороться за его трансфер, заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Спрашиваете про Джо Харта? Я обычно не рассуждаю о таких вещах, но в данном случае можно. Он просто фантастический голкипер, вратарь национальной команды Англии, обладающий наивысшей квалификацией, но мы тоже имеем в составе вратарей самого высокого уровня. Мы не заинтересованы в нем сейчас и, надеюсь, не будем заинтересованы в будущем. И дело не в Харте, а в том, что у нас уже есть два сильных голкипера", – сказал Клопп.

Харт, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", в нынешнем сезоне выступает за итальянский "Торино" на правах аренды. Ранее, согласно информации британских СМИ, "Сити" отказал "Торино" в предложении по выкупу прав на голкипера, назначив за его трансфер цену минимум в 15 миллионов фунтов стерлингов. Кроме "Торино", в услугах Харта, по версии СМИ, были заинтересованы также лондонские "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед", а также "Эвертон" и "Ливерпуль".

Основным голкипером "Ливерпуля" является 29-летний бельгиец Симон Миньоле, также в заявке клуба есть 39-летний австрийский вратарь Александр Маннингер и 23-летний немец Лорис Кариус.