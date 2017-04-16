"Ливерпуль" вернул себе третье место в чемпионате Англии

Матч 32-го тура Премьер-лиги "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" завершился выездной победой "красных" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Роберто Фирмино. Фирмино забил 11-й мяч в сезоне в чемпионате Англии, перекрыв на один гол прошлогоднее достижение.

"Вест Бромвич" не может забить уже четыре матча подряд. "Ливерпуль" набрал 66 очков и вернулся на третье место в таблице, которое ранее в субботу занял "Манчестер Сити". "Вест Бромвич" остался на восьмом месте в таблице с 44-ю очками.

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