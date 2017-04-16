"Ливерпуль" вернул себе третье место в чемпионате Англии
"Ливерпуль" обыграл "Вест Бромвич" в чемпионате Англии
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 0:1. Фото AFP
Матч 32-го тура Премьер-лиги "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" завершился выездной победой "красных" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Роберто Фирмино. Фирмино забил 11-й мяч в сезоне в чемпионате Англии, перекрыв на один гол прошлогоднее достижение.
"Вест Бромвич" не может забить уже четыре матча подряд. "Ливерпуль" набрал 66 очков и вернулся на третье место в таблице, которое ранее в субботу занял "Манчестер Сити". "Вест Бромвич" остался на восьмом месте в таблице с 44-ю очками.
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