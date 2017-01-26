"Ливерпуль" сделал 23-летнего бразильца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Фелиппе Коутинью продлил контракт с английским клубом на пять лет

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, подписавший новый контракт с клубом до 2022 года, отныне будет получать более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail.

Таким образом, продление контракта бразильца позволило ему стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне футболист, играющий за "Ливерпуль" с 2013 года, принял участие в 18 матчах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.