"Ливерпуль" отправил самолет за своим футболистом в Африку, чтобы тот успел к матчу против "Челси"
Садьо Мане выступал в составе сборной Сенегала на Кубке Африки
Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане может сыграть в матче 23-го тура АПЛ против "Челси".
Сборная Сенегала в субботу проиграла в четвертьфинале Кубка Африки команде Камеруна (0:0, по пенальти – 4:5), причем именно капитан сенегальцев Мане стал автором единственного промаха в серии одиннадцатиметровых ударов.
Fenway Sports Group выслала личный самолет в Габон за 24-летним футболистом, чтобы Мане успел вернуться и подготовиться к важной игре в чемпионате Англии.
Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится 31 января в 22:00 по киевскому времени.
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