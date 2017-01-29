"Ливерпуль" отправил самолет за своим футболистом в Африку, чтобы тот успел к матчу против "Челси"

Садьо Мане выступал в составе сборной Сенегала на Кубке Африки

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане может сыграть в матче 23-го тура АПЛ против "Челси".

Сборная Сенегала в субботу проиграла в четвертьфинале Кубка Африки команде Камеруна (0:0, по пенальти – 4:5), причем именно капитан сенегальцев Мане стал автором единственного промаха в серии одиннадцатиметровых ударов.

Fenway Sports Group выслала личный самолет в Габон за 24-летним футболистом, чтобы Мане успел вернуться и подготовиться к важной игре в чемпионате Англии.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится 31 января в 22:00 по киевскому времени.