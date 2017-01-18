Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Ливерпуль" обыграл "Плимут" в переигровке Кубка Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7896/19_main.1484776230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/19_tn.1484776230.jpg Футбол Мерсисайдцы вышли в 1/16 финала турнира

"Ливерпуль" обыграл "Плимут" в переигровке Кубка Англии

Сегодня, 23:50

Мерсисайдцы вышли в 1/16 финала турнира

Ориджи не реализовал пенальти. Фото AFP
Ориджи не реализовал пенальти. Фото AFP

Сегодня состоялась переигровка 1/32 финала Кубка Англии. После ничьи  – 0:0 на "Энфилде", "Плимут" принимал "Ливерпуль" на своем поле.

На сей раз "Ливерпуль" таки дожал команду и четвертого дивизиона – 1:0. Победный мяч на 19-й минуте забил Лукас Лейва. А на 87-й минуте Дивок Ориджи не реализовал пенальти.

В 1/16 финала "Ливерпуль" встретится с клубом из Чемпионшипа – "Вулверхэмптоном". Игра пройдет 28 января.
футбол, Ливерпуль, Кубок Англии, Плимут

Вы сейчас просматриваете новость ""Ливерпуль" обыграл "Плимут" в переигровке Кубка Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.