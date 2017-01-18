"Ливерпуль" обыграл "Плимут" в переигровке Кубка Англии

Сегодня состоялась переигровка 1/32 финала Кубка Англии. После ничьи – 0:0 на "Энфилде", "Плимут" принимал "Ливерпуль" на своем поле.

На сей раз "Ливерпуль" таки дожал команду и четвертого дивизиона – 1:0. Победный мяч на 19-й минуте забил Лукас Лейва. А на 87-й минуте Дивок Ориджи не реализовал пенальти.

В 1/16 финала "Ливерпуль" встретится с клубом из Чемпионшипа – "Вулверхэмптоном". Игра пройдет 28 января.