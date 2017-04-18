"Ливерпуль" может стать последним клубом в карьере Клоппа

Сегодня, 11:03

Немецкий тренер не испытывает желания попробовать себя в как можно большем количестве мест

Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что может завершить свою карьеру в мерсисайдском клубе.

Клопп, которому в июне исполнится 50, имеет контракт с "красными" до 2022 года. Если Юрген доработает до этого времени, то пробудет в "Ливерпуле" столько же, сколько провел в "Майнце" и дортмундской "Боруссии" ранее в своей карьере.

Немецкий специалист допускает ситуацию, при которой "Ливерпуль" станет его последним местом работы. Юрген не испытывает желания попробовать себя в как можно большем количестве мест, предпочитая трудиться над долгосрочными проектами.

"Когда моя тренерская карьера будет окончена, я не смогу сказать, что поработал с 10 клубами. Существует не такой уж и ничтожный шанс, что я буду тренировать только три клуба. Я бы сказал, вероятность того, что я буду скакать из клуба в клуб, очень мала".

"Мне всегда довольно легко сосредоточиться на том, что я делаю, потому что часто это долгосрочные проекты", – сообщил Клопп Sport1.

Также Клопп, ранее говоривший о своих планах уйти на пенсию до наступления 60-летия, выразил надежду, что ему удастся завоевать трофеи с "Ливерпулем".

"Если я отработаю свой контракт с "Ливерпулем", то будут хорошие шансы, что я что-нибудь выиграю здесь. Мне было бы некомфортно, если мы ничего не выиграем. Люди ожидают от "Ливерпуля" трофеев", – добавил Юрген.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Юрген Клопп

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fapl.ru

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