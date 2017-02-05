Лионель Месси установил рекорд "Барселоны" по голам со штрафного

Аргентинец уже 27 раз поражал ворота соперников со стандарта

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил второй гол каталонцев в матче 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (3:0), установил клубный рекорд.

Форвард, переправивший мяч в ворота басков со штрафного, возглавил список бомбардиров сине-гранатовых.

Этот гол со стандарта стал для аргентинца 27-м. Таким образом, Месси обошел Роналда Кумана, который в составе каталонцев 26 раз поражал ворота соперника со штрафных ударов.