Лионель Месси не вышел на тренировку после критики тренера "Барселоны"

Сегодня, 12:57

Луис Энрике критиковал игроков после матча с "Ювентусом"

Месси тренировался сам. Фото AFP
Месси тренировался сам. Фото AFP

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Неймар не вышли на тренировку команды на следующий день после поражения от "Ювентуса" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике долго общался с футболистами перед занятием, отчитывая их за плохую игру в Турине.

Отношения между специалистом и игроками вновь накалились после слов тренера на пресс-конференции о том, что его подопечные действовали слишком вяло в поединке с "Юве". После речи наставника Месси в сопровождении Неймара покинул поле и стал работать индивидуально, несмотря на то что клуб не сообщал ни о каких проблемах Лионеля со здоровьем.
футбол, Барселона, Неймар, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость "Лионель Месси не вышел на тренировку после критики тренера "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования