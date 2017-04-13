Лионель Месси не вышел на тренировку после критики тренера "Барселоны"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Неймар не вышли на тренировку команды на следующий день после поражения от "Ювентуса" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике долго общался с футболистами перед занятием, отчитывая их за плохую игру в Турине.

Отношения между специалистом и игроками вновь накалились после слов тренера на пресс-конференции о том, что его подопечные действовали слишком вяло в поединке с "Юве". После речи наставника Месси в сопровождении Неймара покинул поле и стал работать индивидуально, несмотря на то что клуб не сообщал ни о каких проблемах Лионеля со здоровьем.