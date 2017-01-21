"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции
Расписание и результаты 21-го тура Лиги 1
Сегодня матчем "Бастия" – Ницца стартовал 21-й тур чемпионата Франции. А центральный матч тура состоится в воскресенье – "Лион" примет на своем поле "Марсель".
Действующий чемпион "ПСЖ" пожалует в гости к "Нанту", идущий третьим "Монако" сыграет с "Лорьяном".
Пятница, 20 января
21:45 "Бастия" – "Ницца" – 1:1
Суббота, 21 января
18:00 "Нант" – "ПСЖ"
21:00 "Бордо" – "Тулуза"
21:00 "Кан" – "Нанси"
21:00 "Дижон" – "Лилль"
21:00 "Генгам" – "Ренн"
21:00 "Метц" – "Монпелье"
Воскресенье, 22 января
16:00 "Монако" – "Лорьян"
18:00 "Сент-Этьен" – "Анже"
22:00 "Лион" – "Марсель"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|НИЦЦА
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|2
|МОНАКО
|20
|14
|3
|3
|60-21
|45
|3
|ПСЖ
|20
|13
|3
|4
|39-15
|42
|4
|ЛИОН
|19
|11
|1
|7
|36-22
|34
|5
|ГЕНГАМ
|20
|8
|6
|6
|26-22
|30
|6
|МАРСЕЛЬ
|20
|8
|6
|6
|23-23
|30
|7
|РЕНН
|20
|8
|4
|8
|20-24
|28
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|20
|6
|9
|5
|19-17
|27
|9
|ТУЛУЗА
|20
|7
|5
|8
|22-22
|26
|10
|БОРДО
|20
|6
|8
|6
|21-27
|26
|11
|НАНТ
|20
|7
|4
|9
|14-26
|25
|12
|НАНСИ
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|МОНПЕЛЬЕ
|20
|5
|8
|7
|29-32
|23
|14
|ЛИЛЛЬ
|20
|6
|4
|10
|19-26
|22
|15
|БАСТИЯ
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|16
|КАН
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|17
|ДИЖОН
|20
|4
|8
|8
|27-30
|20
|18
|АНЖЕ
|20
|5
|5
|10
|16-25
|20
|19
|МЕЦ
|19
|5
|5
|9
|18-36
|20
|20
|ЛОРЬЯН
|20
|5
|3
|12
|23-39
|18
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