"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции

Сегодня матчем "Бастия" – Ницца стартовал 21-й тур чемпионата Франции. А центральный матч тура состоится в воскресенье – "Лион" примет на своем поле "Марсель".

Действующий чемпион "ПСЖ" пожалует в гости к "Нанту", идущий третьим "Монако" сыграет с "Лорьяном".

Пятница, 20 января

21:45 "Бастия" – "Ницца" – 1:1

Суббота, 21 января

18:00 "Нант" – "ПСЖ"

21:00 "Бордо" – "Тулуза"

21:00 "Кан" – "Нанси"

21:00 "Дижон" – "Лилль"

21:00 "Генгам" – "Ренн"

21:00 "Метц" – "Монпелье"

Воскресенье, 22 января

16:00 "Монако" – "Лорьян"

18:00 "Сент-Этьен" – "Анже"

22:00 "Лион" – "Марсель"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 НИЦЦА 21 13 7 1 35-14 46 2 МОНАКО 20 14 3 3 60-21 45 3 ПСЖ 20 13 3 4 39-15 42 4 ЛИОН 19 11 1 7 36-22 34 5 ГЕНГАМ 20 8 6 6 26-22 30 6 МАРСЕЛЬ 20 8 6 6 23-23 30 7 РЕНН 20 8 4 8 20-24 28 8 СЕНТ-ЭТЬЕН 20 6 9 5 19-17 27 9 ТУЛУЗА 20 7 5 8 22-22 26 10 БОРДО 20 6 8 6 21-27 26 11 НАНТ 20 7 4 9 14-26 25 12 НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24 13 МОНПЕЛЬЕ 20 5 8 7 29-32 23 14 ЛИЛЛЬ 20 6 4 10 19-26 22 15 БАСТИЯ 21 5 6 10 18-25 21 16 КАН 20 6 3 11 23-35 21 17 ДИЖОН 20 4 8 8 27-30 20 18 АНЖЕ 20 5 5 10 16-25 20 19 МЕЦ 19 5 5 9 18-36 20 20 ЛОРЬЯН 20 5 3 12 23-39 18



