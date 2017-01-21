Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7903/79_main.1484949795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/79_tn.1484949795.jpg Футбол Расписание и результаты 21-го тура Лиги 1

"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции

Сегодня, 00:03

Расписание и результаты 21-го тура Лиги 1

Фото AFP
Фото AFP

Сегодня матчем "Бастия" – Ницца стартовал 21-й тур чемпионата Франции. А центральный матч тура состоится в воскресенье – "Лион" примет на своем поле "Марсель".

Действующий чемпион "ПСЖ" пожалует в гости к "Нанту", идущий третьим "Монако" сыграет с "Лорьяном".

Пятница, 20 января

21:45 "Бастия" – "Ницца" – 1:1

Суббота, 21 января

18:00 "Нант" – "ПСЖ"

21:00 "Бордо" – "Тулуза"

21:00 "Кан" – "Нанси"

21:00 "Дижон" – "Лилль"

21:00 "Генгам" – "Ренн"

21:00 "Метц" – "Монпелье"

Воскресенье, 22 января

16:00 "Монако" – "Лорьян"

18:00 "Сент-Этьен" – "Анже"

22:00 "Лион" – "Марсель"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  НИЦЦА 21 13 7 1 35-14 46
2  МОНАКО 20 14 3 3 60-21 45
3  ПСЖ 20 13 3 4 39-15 42
4  ЛИОН 19 11 1 7 36-22 34
5  ГЕНГАМ 20 8 6 6 26-22 30
6  МАРСЕЛЬ 20 8 6 6 23-23 30
7  РЕНН 20 8 4 8 20-24 28
8  СЕНТ-ЭТЬЕН 20 6 9 5 19-17 27
9  ТУЛУЗА 20 7 5 8 22-22 26
10  БОРДО 20 6 8 6 21-27 26
11  НАНТ 20 7 4 9 14-26 25
12  НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24
13  МОНПЕЛЬЕ 20 5 8 7 29-32 23
14  ЛИЛЛЬ 20 6 4 10 19-26 22
15  БАСТИЯ 21 5 6 10 18-25 21
16  КАН 20 6 3 11 23-35 21
17  ДИЖОН 20 4 8 8 27-30 20
18  АНЖЕ 20 5 5 10 16-25 20
19  МЕЦ 19 5 5 9 18-36 20
20  ЛОРЬЯН 20 5 3 12 23-39 18


футбол, чемпионат Франции

Вы сейчас просматриваете новость ""Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

"Марсель" отказался от скандального футболиста, обещавшего себя травмировать, если его не продадут

Вчера, 20:26

Димитри Пайе не хочет оставаться в "Вест Хэме" и отклонил предложение китайцев

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

Лидер "Вест Хэма" отказался от 30 миллионов в Китае ради возвращения во Францию

19 Января, 19:37

Футболист рассматривает вариант исключительно с возвращением в "Марсель"

Футбол

Геида Фофана. Фото olweb.fr

Игрок "Лиона" вынужден завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травмы

18 Января, 14:04

Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года

Мир

"Марсель" разгромно проиграл в Лиге 1. Фото AFP

Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку

16 Января, 12:22

В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"

Мир

Роман Зозуля взлетел, но не забил. Фото AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"

16 Января, 08:59

Основные новости уикенда в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции

Мир

"Ренн" - "ПСЖ" - 0:1. Фото AFP

Чемпионат Франции: таблица, расписание и результаты 20-го тура

15 Января, 23:59

"Ницца" потеряла очки и "Монако" стал лидером

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.