"Лион" просит УЕФА провести матч с "Бешикташем" без зрителей

Сегодня, 10:02

Президент "Лиона" призвал провести ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Бешикташем" без зрителей

Во время первого матча в Лионе на трибунах и в городе произошли стычки фанатов. Фото AFP
Во время первого матча в Лионе на трибунах и в городе произошли стычки фанатов. Фото AFP

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола призвал УЕФА провести ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с турецким "Бешикташем" при пустых трибунах после беспорядков во время первой встречи команд в четверг, 13 апреля.

Проведение встречи за закрытыми дверьми будет единственным справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые меры. Я не думаю, что мы сможем обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле. Будет трудно ехать на ответный матч с "Бешикташем", когда переполняет одержимость со всем сторон, это очень пугает", – сказал Ола.

Первая игра клубов состоялась в Лионе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун. Кроме того, сообщалось, что на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов.

Ответная встреча запланирована для проведения 20 апреля в Стамбуле.

Обзор матча "Лион" – "Бешикташ" – 2:1
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Источники:

РСпорт, AFP

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