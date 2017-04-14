"Лион" одержал волевую победу в отложенном из-за беспорядков матче Лиги Европы
Матч "Лион" – "Бешикташ" начался с 45-минутным опозданием и завершился со счетом 2:1
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
"Лион" - "Бешикташ" - 2:1. Фото AFP
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы французский "Лион" дома обыграл турецкий "Бешикташ". Встреча прошла в четверг в Лионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Матч начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.
"Бешикташ" первым открыл счет – на 15-й минуте отличился Райан Бабел. Хозяева смогли отыграться и выйти вперед в концовке встречи, когда голы забили Корантен Толиссо (83-я минута) и Жереми Морель (85)
В других матчах Лиги Европы "Аякс" обыграл "Шальке" 2:0, бельгийский "Андерлехт" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью – 1:1, а "Сельта" в Виго обыграла "Генк" с Русланом Малиновским в составе – 3:2.
Ответные матчи пройдут 20 апреля.
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