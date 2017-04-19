"Лион" и "Бешикташ" условно отстранили от еврокубков

УЕФА условно отстранил французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" на один сезон от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков на матче команд в Лиге Европы. Оба клуба будут также вынуждены заплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Такое решение было вынесено в связи с беспорядками болельщиков обеих команд во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы, который состоялся во Франции. Встреча завершилась победой французской команды со счетом – 2:1.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с беспорядками перед этой встречей. Болельщики "Лиона" использовали пиротехнику, блокировали лестничные проходы и вторгались на футбольное поле после второго гола. Фанаты "Бешикташа" тоже использовали пиротехнику, а также бросали предметы на поле и стали зачинщиками массовых беспорядков.

Встреча началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые устроили на трибунах болельщики "Бешикташа" незадолго до стартового свистка. Фанаты турецкой команды забросали местных поклонников футбола пиротехникой с верхних ярусов стадиона, в связи с чем сотни болельщиков "Лиона" были вынуждены выбежать на поле.