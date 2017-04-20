Лига Европы: где смотреть ответные матчи 1/4 финала

Сегодня, 16:47

"Генк" Малиновского сыграет с "Сельтой", "Шальке" Коноплянки примет "Аякс"

&quot;Генк&quot; попробует взять реванш у &quot;Сельты&quot;. Фото AFP
"Генк" попробует взять реванш у "Сельты". Фото AFP

В четверг в Лиге Европы пройдут ответные четвертьфинальные матчи.

"Генк" с украинским полузащитником Русланом Малиновским примет "Сельту". Неделю назад испанский клуб на своем поле победил со счетом 3:2, так что шансы бельгийцев высоки, учитывая два забитых гола на выезде.

"Шальке" Евгения Коноплянки примет "Аякс". Неделю назад без украинца в составе немцы всухую проиграли – 0:2.

В других матчах "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом" после выездной ничьей (1:1), а "Бешикташ" попробует отыграться после поражения от "Лиона" (1:2).

Все матчи начнутся одновременно в 22:05 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи:

"Бешикташ" – "Лион" – oll.tv
Первый матч: 1:2

"Генк" – "Сельта" – Футбол 2, oll.tv
Первый матч: 2:3

"Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт" – Футбол 1, oll.tv
Первый матч: 1:1

"Шальке" – "Аякс" – НЛО ТВ, oll.tv
Первый матч: 0:2
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Сегодня|Спорт

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