Лига чемпионов – в тройке наименее сбалансированных турниров Европы

Лига чемпионов вошла в число наименее сбалансированных турниров Европы, утверждает исследование CIES Football Observatory. Компания изучила результаты матчей в 31 элитном дивизионе Европы, а также в еврокубках. Выяснилось, что в Лиге чемпионов с преимуществом 3 и более мячей заканчиваются 21 процент матчей. Более "несбалансированных" турниров в Европе всего два – чемпионат Австрии (21,5 процента) и чемпионат Кипра (22 процента).

Чемпионат Украины в рейтинге на 18-м месте (15,9%). Меньше всего разгромных результатов зафиксировано в чемпионате Румынии – 7,7 процента.