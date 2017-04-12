Лига чемпионов-2016/2017: расписание и результаты всех матчей

Финал состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе

28 июня стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Титул будет защищать мадридский "Реал", обыгравший в финале "Атлетико".

От Украины в турнире участвует киевское "Динамо". Киевляне в статусе чемпионов страны стартуют с группового этапа.

Финал (3 июня)

Кардифф

1/2 финала (2/3 мая – 9/10 мая)

жеребьевка 21 апреля

1/4 финала (11/12 апреля – 18/19 апреля)

11 апреля:

"Ювентус" – "Барселона" – 3:0 Фото Видео

"Боруссия" – "Монако" – перенесен

12 апреля:

"Атлетико" – "Лестер"

"Бавария" - "Реал"

18 апреля:

"Лестер" – "Атлетико"

"Реал" – "Бавария"

19 апреля:

"Барселона" – "Ювентус"

"Монако" – "Боруссия" Д

1/8 финала (14 февраля – 15 марта)

14 февраля:

"Бенфика" – "Боруссия" Д – 1:0 Видео

"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0 Видео

15 февраля:

"Реал" – "Наполи" – 3:1 Фото Видео

"Бавария" – "Арсенал" – 5:1 Фото Видео

21 февраля:

"Манчестер Сити" – "Монако" – 5:3 Фото Видео

"Байер" – "Атлетико" М – 2:4 Фото Видео

22 февраля:

"Порту" – "Ювентус" – 0:2 Видео

"Севилья" – "Лестер" – 2:1 Видео

7 марта:

"Арсенал" – "Бавария" – 1:5 Фото Видео

"Наполи" - "Реал" – 1:3 Фото Видео

8 марта:

"Боруссия" Д – "Бенфика" – 4:0 Видео

"Барселона" – "ПСЖ" – 6:1 Видео

14 марта:

"Ювентус" – "Порту" – 1:0 Фото Видео

"Лестер" – "Севилья" – 2:0 Фото Видео

15 марта:

"Монако" – "Манчестер Сити" – 3:1 Фото Видео

"Атлетико" – "Байер" – 0:0 Фото Видео

Групповой этап (13 сентября – 7 декабря)

Группа А:

13 сентября: "ПСЖ" – "Арсенал" – 1:1, "Базель" – "Лудогорец" – 1:1

28 сентября: "Арсенал" – "Базель"" – 2:0, "Лудогорец" – "ПСЖ" – 1:3

19 октября: "Арсенал" – "Лудогорец" – 6:0 "ПСЖ" – "Базель" – 3:0

1 ноября: "Лудогорец" – "Арсенал" – 2:3, "Базель" – "ПСЖ" – 1:2

23 ноября: "Арсенал" – "ПСЖ" – 2:2, "Лудогорец" – "Базель" – 0:0

6 декабря: "ПСЖ" – "Лудогорец" – 2:2, "Базель" – "Арсенал" – 1:4

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Арсенал Арсенал 6 4 2 0 18 - 6 14 2. ПСЖ ПСЖ 6 3 3 0 13 - 7 12 3. Лудогорец Лудогорец 6 0 3 3 6 - 15 3 4. Базель Базель 6 0 2 4 3 - 12 2

Группа В

13 сентября: "Бенфика" – "Бешикташ" – 1:1, "Динамо" К – "Наполи" - 1:2

28 сентября: "Бешикташ" – "Динамо" К – 1:1, "Наполи" – "Бенфика" – 4:2

19 октября: "Динамо" К – "Бенфика" – 0:2, "Наполи" – "Бешикташ" – 2:3

1 ноября: "Бешикташ" – "Наполи" – 1:1, "Бенфика" – "Динамо" К – 1:0

23 ноября: "Бешикташ" – "Бенфика" – 3:3, "Наполи" – "Динамо" К – 0:0

6 декабря: "Бенфика" – "Наполи" – 1:2, "Динамо" К – "Бешикташ" – 6:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Наполи Наполи 6 3 2 1 11 - 8 11 2. Бенфика Бенфика 6 2 2 2 10 - 10 8 3. Бешикташ Бешикташ 6 1 4 1 9 - 14 7 4. Динамо К Динамо К 6 1 2 3 8 - 6 5

Группа С

13 сентября: "Барселона" – "Селтик" – 7:0, "Манчестер Сити" – "Боруссия" М – 4:0

28 сентября: "Селтик" – "Манчестер Сити" – 3:3, "Боруссия" М – "Барселона" – 1:2

19 октября: "Барселона" – "Манчестер Сити" – 4:0, "Селтик" – "Боруссия" М – 0:2

1 ноября: "Боруссия" М – "Селтик" – 1:1, "Манчестер Сити" – "Барселона" – 3:1

23 ноября: "Селтик" – "Барселона" – 0:2, "Боруссия" М – "Манчестер Сити" – 1:1

6 декабря: "Манчестер Сити" – "Селтик" – 1:1, "Барселона" – "Боруссия" М – 4:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Барселона Барселона 6 5 0 1 20 - 4 15 2. Манчестер Сити Манчестер Сити 6 2 3 1 12 - 10 9 3. Боруссия М Боруссия М 6 1 2 3 5 - 12 5 4. Селтик Селтик 6 0 3 3 5 - 16 3

Группа D

13 сентября: "Бавария" – "Ростов" – 5:0, ПСВ – "Атлетико" – 0:1

28 сентября: "Ростов" – ПСВ – 2:2, "Атлетико" – "Бавария" – 1:0

19 октября: "Ростов" – "Атлетико" – 0:1, "Бавария" – ПСВ – 4:1

1 ноября: ПСВ – "Бавария" – 1:2, "Атлетико" – "Ростов" – 2:1

23 ноября: "Ростов" – "Бавария" – 3:2, "Атлетико" – ПСВ – 2:0

6 декабря: "Бавария" – "Атлетико" – 1:0, ПСВ – "Ростов" – 0:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Атлетико М Атлетико М 6 5 0 1 7 - 2 15 2. Бавария Бавария 6 4 0 2 14 - 6 12 3. Ростов Ростов 6 1 2 3 6 - 12 5 4. ПСВ ПСВ 6 0 2 4 4 - 11 2

Группа Е

14 сентября: "Байер" – ЦСКА – 2:2, "Тоттенхэм" – "Монако" – 1:2

27 сентября: "Монако" – "Байер" – 1:1, ЦСКА – "Тоттенхэм" – 0:1

18 октября: ЦСКА – "Монако" – 1:1, "Байер" – "Тоттенхэм" – 0:0

2 ноября: "Тоттенхэм" – "Байер" – 0:1, "Монако" – ЦСКА – 3:0

22 ноября: ЦСКА – "Байер" – 1:1, "Монако" – "Тоттенхэм" – 2:1

7 декабря: "Тоттенхэм" – ЦСКА – 3:1, "Байер" – "Монако" – 3:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Монако Монако 6 3 2 1 9 - 7 11 2. Байер Байер 6 2 4 0 8 - 4 10 3. Тоттенхэм Тоттенхэм 6 2 1 3 6 - 6 7 4. ЦСКА ЦСКА 6 0 3 3 5 - 11 3

Группа F

14 сентября: "Реал" – "Спортинг" – 2:1, "Легия" – "Боруссия" Д – 0:6

27 сентября: "Боруссия" Д – "Реал" – 2:2, "Спортинг" – "Легия" – 2:0

18 октября: "Спортинг" – "Боруссия" Д – 1:2, "Реал" – "Легия" – 5:1

2 ноября: "Легия" – "Реал" – 3:3, "Боруссия" Д – "Спортинг" – 1:0

22 ноября: "Боруссия" Д – "Легия" – 8:4, "Спортинг" – "Реал" – 1:2

7 декабря: "Реал" – "Боруссия" Д – 2:2, "Легия" – "Спортинг" – 1:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Боруссия Д Боруссия Д 6 4 2 0 21 - 9 14 2. Реал Реал 6 3 3 0 16 - 10 12 3. Легия Легия 6 1 1 4 9 - 24 4 4. Спортинг Спортинг 6 1 0 5 5 - 8 3

Группа G

14 сентября: "Брюгге" – "Лестер" – 0:3, "Порту" – "Копенгаген" – 1:1

27 сентября: "Лестер" – "Порту" – 1:0, "Копенгаген" – "Брюгге" – 4:0

18 октября: "Лестер" – "Копенгаген" – 1:0, "Брюгге" – "Порту" – 1:2

2 ноября: "Порту" – "Брюгге" – 1:0, "Копенгаген" – "Лестер" – 0:0

22 ноября: "Копенгаген" – "Порту" – 0:0, "Лестер" – "Брюгге" – 2:1

7 декабря: "Брюгге" – "Копенгаген" – 0:2, "Порту" – "Лестер" – 5:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Лестер Лестер 6 4 1 1 7 - 6 13 2. Порту Порту 6 3 2 1 9 - 3 11 3. Копенгаген Копенгаген 6 2 3 1 7 - 2 9 4. Брюгге Брюгге 6 0 0 6 2 - 14 0



Группа Н

14 сентября: "Ювентус" – "Севилья" – 0:0, "Лион" – "Динамо" З – 3:0

27 сентября: "Севилья" – "Лион" – 1:0, "Динамо" З – "Ювентус" – 0:4

18 октября: "Динамо" З – "Севилья" – 0:1, "Лион" – "Ювентус" – 0:1

2 ноября: "Севилья" – "Динамо" З – 4:0, "Ювентус" – "Лион" – 1:1

22 ноября: "Севилья" – "Ювентус" – 1:3, "Динамо" З – "Лион" – 0:1

7 декабря: "Лион" – "Севилья" – 0:0, "Ювентус" – "Динамо" З – 2:0

№ КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Ювентус Ювентус 6 4 2 0 11 - 2 14 2. Севилья Севилья 6 3 2 1 7 - 3 11 3. Лион Лион 6 2 2 2 5 - 3 8 4. Динамо З Динамо З 6 0 0 6 0 - 15 0





КВАЛИФИКАЦИЯ

Раунд плей-офф (16/17 августа – 23/24 августа)

Путь чемпионов:

"Лудогорец" (Болгария) – "Виктория Пльзень" (Чехия) – 2:0, 2:2

"Селтик" (Шотландия) – "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – 5:2, 0:2

"Дандалк" (Ирландия) – "Легия" (Польша) - 0:2, 1:1

"Копенгаген" (Дания) – АПОЕЛ (Кипр) – 1:0, 1:1

"Динамо" З (Хорватия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:1, 2:1

Путь представителей лиг:

"Порту" (Португалия) – "Рома" (Италия) – 1:1, 3:0

"Вильярреал" (Испания) – "Монако" (Франция) - 1:2, 0:1

"Стяуа" (Румыния) – "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5, 0:1

"Аякс" (Голландия) – "Ростов" (Россия) - 1:1, 1:4

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Боруссия" М (Германия) - 1:3, 1:6

Третий квалификационный раунд (26/27 июля – 2/3 августа)

Путь представителей лиг

"Шахтер" (Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:0, 0:2 (2:4 пен)

"Аякс" (Голландия) - ПАОК (Греция) – 1:1, 2:1

"Фенербахче" (Турция) - "Монако" (Франция) - 2:1, 1:3

"Спарта" Прага (Чехия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:1, 0:2

"Ростов" (Россия) - "Андерлехт" (Бельгия) – 2:2, 2:0

Путь чемпионов

"Олимпиакос" (Греция) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 0:0, 0:1

"Виктория" (Чехия) - "Карабах" (Азербайджан) – 0:0, 1:1

БАТЭ (Беларусь) - "Дандолк" (Ирландия) - 1:0, 0:3

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Динамо" Тбилиси (Грузия) – 2:0, 1:0

"Русенборг" (Норвегия) - АПОЕЛ (Кипр) - 2:1, 0:3

"Астана" (Казахстан) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1, 1:2

"Астра" (Румыния) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1, 0:3

"Лудогорец" (Болгария) - "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:2, 4:2 (ДВ)

"Тренчин" (Словакия) - "Легия" (Польша) - 0:1, 0:0

"Партизани" (Албания) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:1, 0:2

Второй квалификационный раунд (12/13 июля – 19/20 июля)

"Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) – 2:0, 1:1

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Шериф" (Молдавия) – 3:2, 0:0

"Зальцбург" (Австрия) - "Лиепая" (Латвия) – 1:0, 2:0

"Вардар" (Македония) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 1:2, 2:3

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - АПОЕЛ (Кипр) - 0:0, 0:3

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Легия" (Польша) - 1:1, 0:2

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Алашкерт" (Армения) – 2:0, 1:1

БАТЭ (Беларусь) - "Сейняйоки" (Финляндия) – 2:0, 2:2

"Валлетта" (Мальта) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:2, 1:2

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Селтик" (Шотландия) - 1:0, 0:3

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:3, 0:6

"Олимпия" Любляна (Словения) - "Тренчин" (Словакия) - 3:4, 3:2

"Лудогорец" (Болгария) - "Младость" (Черногория) - 2:0, 3:0

"Жальгирис" (Литва) - "Астана" (Казахстан) - 0:0, 1:2

"Партизани" (Албания) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1, 1:1 (3:1 пен)

"Русенборг" (Норвегия) - "Норчепинг" (Швеция) – 3:1, 2:3

"Дандолк" (Ирландия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 1:1, 2:2

Первый квалификационный раунд (28/29 июня – 5/6 июля)

"Флора" (Эстония) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 2:1, 0:2

"Валлетта" (Мальта) - Б-36 (Фарерские острова) – 1:0, 1:2

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) – 2:1, 3:0

"Санта-Колома" (Андорра) – "Алашкерт" (Армения) - 0:0, 0:3