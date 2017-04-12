Лига чемпионов-2016/2017: расписание и результаты всех матчей
Финал состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе
28 июня стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Титул будет защищать мадридский "Реал", обыгравший в финале "Атлетико".
От Украины в турнире участвует киевское "Динамо". Киевляне в статусе чемпионов страны стартуют с группового этапа.
Финал (3 июня)
Кардифф
1/2 финала (2/3 мая – 9/10 мая)
жеребьевка 21 апреля
1/4 финала (11/12 апреля – 18/19 апреля)
11 апреля:
"Ювентус" – "Барселона" – 3:0 Фото Видео
"Боруссия" – "Монако" – перенесен
12 апреля:
"Атлетико" – "Лестер"
"Бавария" - "Реал"
18 апреля:
"Лестер" – "Атлетико"
"Реал" – "Бавария"
19 апреля:
"Барселона" – "Ювентус"
"Монако" – "Боруссия" Д
1/8 финала (14 февраля – 15 марта)
14 февраля:
"Бенфика" – "Боруссия" Д – 1:0 Видео
"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0 Видео
15 февраля:
"Реал" – "Наполи" – 3:1 Фото Видео
"Бавария" – "Арсенал" – 5:1 Фото Видео
21 февраля:
"Манчестер Сити" – "Монако" – 5:3 Фото Видео
"Байер" – "Атлетико" М – 2:4 Фото Видео
22 февраля:
"Порту" – "Ювентус" – 0:2 Видео
"Севилья" – "Лестер" – 2:1 Видео
7 марта:
"Арсенал" – "Бавария" – 1:5 Фото Видео
"Наполи" - "Реал" – 1:3 Фото Видео
8 марта:
"Боруссия" Д – "Бенфика" – 4:0 Видео
"Барселона" – "ПСЖ" – 6:1 Видео
14 марта:
"Ювентус" – "Порту" – 1:0 Фото Видео
"Лестер" – "Севилья" – 2:0 Фото Видео
15 марта:
"Монако" – "Манчестер Сити" – 3:1 Фото Видео
"Атлетико" – "Байер" – 0:0 Фото Видео
Групповой этап (13 сентября – 7 декабря)
Группа А:
13 сентября: "ПСЖ" – "Арсенал" – 1:1, "Базель" – "Лудогорец" – 1:1
28 сентября: "Арсенал" – "Базель"" – 2:0, "Лудогорец" – "ПСЖ" – 1:3
19 октября: "Арсенал" – "Лудогорец" – 6:0 "ПСЖ" – "Базель" – 3:0
1 ноября: "Лудогорец" – "Арсенал" – 2:3, "Базель" – "ПСЖ" – 1:2
23 ноября: "Арсенал" – "ПСЖ" – 2:2, "Лудогорец" – "Базель" – 0:0
6 декабря: "ПСЖ" – "Лудогорец" – 2:2, "Базель" – "Арсенал" – 1:4
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|18
|-
|6
|14
|2.
|ПСЖ
|6
|3
|3
|0
|13
|-
|7
|12
|3.
|Лудогорец
|6
|0
|3
|3
|6
|-
|15
|3
|4.
|Базель
|6
|0
|2
|4
|3
|-
|12
|2
Группа В
13 сентября: "Бенфика" – "Бешикташ" – 1:1, "Динамо" К – "Наполи" - 1:2
28 сентября: "Бешикташ" – "Динамо" К – 1:1, "Наполи" – "Бенфика" – 4:2
19 октября: "Динамо" К – "Бенфика" – 0:2, "Наполи" – "Бешикташ" – 2:3
1 ноября: "Бешикташ" – "Наполи" – 1:1, "Бенфика" – "Динамо" К – 1:0
23 ноября: "Бешикташ" – "Бенфика" – 3:3, "Наполи" – "Динамо" К – 0:0
6 декабря: "Бенфика" – "Наполи" – 1:2, "Динамо" К – "Бешикташ" – 6:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Наполи
|6
|3
|2
|1
|11
|-
|8
|11
|2.
|Бенфика
|6
|2
|2
|2
|10
|-
|10
|8
|3.
|Бешикташ
|6
|1
|4
|1
|9
|-
|14
|7
|4.
|Динамо К
|6
|1
|2
|3
|8
|-
|6
|5
Группа С
13 сентября: "Барселона" – "Селтик" – 7:0, "Манчестер Сити" – "Боруссия" М – 4:0
28 сентября: "Селтик" – "Манчестер Сити" – 3:3, "Боруссия" М – "Барселона" – 1:2
19 октября: "Барселона" – "Манчестер Сити" – 4:0, "Селтик" – "Боруссия" М – 0:2
1 ноября: "Боруссия" М – "Селтик" – 1:1, "Манчестер Сити" – "Барселона" – 3:1
23 ноября: "Селтик" – "Барселона" – 0:2, "Боруссия" М – "Манчестер Сити" – 1:1
6 декабря: "Манчестер Сити" – "Селтик" – 1:1, "Барселона" – "Боруссия" М – 4:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Барселона
|6
|5
|0
|1
|20
|-
|4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|6
|2
|3
|1
|12
|-
|10
|9
|3.
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|5
|-
|12
|5
|4.
|Селтик
|6
|0
|3
|3
|5
|-
|16
|3
Группа D
13 сентября: "Бавария" – "Ростов" – 5:0, ПСВ – "Атлетико" – 0:1
28 сентября: "Ростов" – ПСВ – 2:2, "Атлетико" – "Бавария" – 1:0
19 октября: "Ростов" – "Атлетико" – 0:1, "Бавария" – ПСВ – 4:1
1 ноября: ПСВ – "Бавария" – 1:2, "Атлетико" – "Ростов" – 2:1
23 ноября: "Ростов" – "Бавария" – 3:2, "Атлетико" – ПСВ – 2:0
6 декабря: "Бавария" – "Атлетико" – 1:0, ПСВ – "Ростов" – 0:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Атлетико М
|6
|5
|0
|1
|7
|-
|2
|15
|2.
|Бавария
|6
|4
|0
|2
|14
|-
|6
|12
|3.
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|6
|-
|12
|5
|4.
|ПСВ
|6
|0
|2
|4
|4
|-
|11
|2
Группа Е
14 сентября: "Байер" – ЦСКА – 2:2, "Тоттенхэм" – "Монако" – 1:2
27 сентября: "Монако" – "Байер" – 1:1, ЦСКА – "Тоттенхэм" – 0:1
18 октября: ЦСКА – "Монако" – 1:1, "Байер" – "Тоттенхэм" – 0:0
2 ноября: "Тоттенхэм" – "Байер" – 0:1, "Монако" – ЦСКА – 3:0
22 ноября: ЦСКА – "Байер" – 1:1, "Монако" – "Тоттенхэм" – 2:1
7 декабря: "Тоттенхэм" – ЦСКА – 3:1, "Байер" – "Монако" – 3:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Монако
|6
|3
|2
|1
|9
|-
|7
|11
|2.
|Байер
|6
|2
|4
|0
|8
|-
|4
|10
|3.
|Тоттенхэм
|6
|2
|1
|3
|6
|-
|6
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|0
|3
|3
|5
|-
|11
|3
Группа F
14 сентября: "Реал" – "Спортинг" – 2:1, "Легия" – "Боруссия" Д – 0:6
27 сентября: "Боруссия" Д – "Реал" – 2:2, "Спортинг" – "Легия" – 2:0
18 октября: "Спортинг" – "Боруссия" Д – 1:2, "Реал" – "Легия" – 5:1
2 ноября: "Легия" – "Реал" – 3:3, "Боруссия" Д – "Спортинг" – 1:0
22 ноября: "Боруссия" Д – "Легия" – 8:4, "Спортинг" – "Реал" – 1:2
7 декабря: "Реал" – "Боруссия" Д – 2:2, "Легия" – "Спортинг" – 1:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|21
|-
|9
|14
|2.
|Реал
|6
|3
|3
|0
|16
|-
|10
|12
|3.
|Легия
|6
|1
|1
|4
|9
|-
|24
|4
|4.
|Спортинг
|6
|1
|0
|5
|5
|-
|8
|3
Группа G
14 сентября: "Брюгге" – "Лестер" – 0:3, "Порту" – "Копенгаген" – 1:1
27 сентября: "Лестер" – "Порту" – 1:0, "Копенгаген" – "Брюгге" – 4:0
18 октября: "Лестер" – "Копенгаген" – 1:0, "Брюгге" – "Порту" – 1:2
2 ноября: "Порту" – "Брюгге" – 1:0, "Копенгаген" – "Лестер" – 0:0
22 ноября: "Копенгаген" – "Порту" – 0:0, "Лестер" – "Брюгге" – 2:1
7 декабря: "Брюгге" – "Копенгаген" – 0:2, "Порту" – "Лестер" – 5:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Лестер
|6
|4
|1
|1
|7
|-
|6
|13
|2.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|9
|-
|3
|11
|3.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|7
|-
|2
|9
|4.
|Брюгге
|6
|0
|0
|6
|2
|-
|14
|0
Группа Н
14 сентября: "Ювентус" – "Севилья" – 0:0, "Лион" – "Динамо" З – 3:0
27 сентября: "Севилья" – "Лион" – 1:0, "Динамо" З – "Ювентус" – 0:4
18 октября: "Динамо" З – "Севилья" – 0:1, "Лион" – "Ювентус" – 0:1
2 ноября: "Севилья" – "Динамо" З – 4:0, "Ювентус" – "Лион" – 1:1
22 ноября: "Севилья" – "Ювентус" – 1:3, "Динамо" З – "Лион" – 0:1
7 декабря: "Лион" – "Севилья" – 0:0, "Ювентус" – "Динамо" З – 2:0
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|4
|2
|0
|11
|-
|2
|14
|2.
|Севилья
|6
|3
|2
|1
|7
|-
|3
|11
|3.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|5
|-
|3
|8
|4.
|Динамо З
|6
|0
|0
|6
|0
|-
|15
|0
КВАЛИФИКАЦИЯ
Раунд плей-офф (16/17 августа – 23/24 августа)
Путь чемпионов:
"Лудогорец" (Болгария) – "Виктория Пльзень" (Чехия) – 2:0, 2:2
"Селтик" (Шотландия) – "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – 5:2, 0:2
"Дандалк" (Ирландия) – "Легия" (Польша) - 0:2, 1:1
"Копенгаген" (Дания) – АПОЕЛ (Кипр) – 1:0, 1:1
"Динамо" З (Хорватия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:1, 2:1
Путь представителей лиг:
"Порту" (Португалия) – "Рома" (Италия) – 1:1, 3:0
"Вильярреал" (Испания) – "Монако" (Франция) - 1:2, 0:1
"Стяуа" (Румыния) – "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5, 0:1
"Аякс" (Голландия) – "Ростов" (Россия) - 1:1, 1:4
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Боруссия" М (Германия) - 1:3, 1:6
Третий квалификационный раунд (26/27 июля – 2/3 августа)
Путь представителей лиг
"Шахтер" (Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:0, 0:2 (2:4 пен)
"Аякс" (Голландия) - ПАОК (Греция) – 1:1, 2:1
"Фенербахче" (Турция) - "Монако" (Франция) - 2:1, 1:3
"Спарта" Прага (Чехия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:1, 0:2
"Ростов" (Россия) - "Андерлехт" (Бельгия) – 2:2, 2:0
Путь чемпионов
"Олимпиакос" (Греция) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 0:0, 0:1
"Виктория" (Чехия) - "Карабах" (Азербайджан) – 0:0, 1:1
БАТЭ (Беларусь) - "Дандолк" (Ирландия) - 1:0, 0:3
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Динамо" Тбилиси (Грузия) – 2:0, 1:0
"Русенборг" (Норвегия) - АПОЕЛ (Кипр) - 2:1, 0:3
"Астана" (Казахстан) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1, 1:2
"Астра" (Румыния) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1, 0:3
"Лудогорец" (Болгария) - "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:2, 4:2 (ДВ)
"Тренчин" (Словакия) - "Легия" (Польша) - 0:1, 0:0
"Партизани" (Албания) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:1, 0:2
Второй квалификационный раунд (12/13 июля – 19/20 июля)
"Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) – 2:0, 1:1
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Шериф" (Молдавия) – 3:2, 0:0
"Зальцбург" (Австрия) - "Лиепая" (Латвия) – 1:0, 2:0
"Вардар" (Македония) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 1:2, 2:3
"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - АПОЕЛ (Кипр) - 0:0, 0:3
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Легия" (Польша) - 1:1, 0:2
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Алашкерт" (Армения) – 2:0, 1:1
БАТЭ (Беларусь) - "Сейняйоки" (Финляндия) – 2:0, 2:2
"Валлетта" (Мальта) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:2, 1:2
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Селтик" (Шотландия) - 1:0, 0:3
"Крузейдерс" (Северная Ирландия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:3, 0:6
"Олимпия" Любляна (Словения) - "Тренчин" (Словакия) - 3:4, 3:2
"Лудогорец" (Болгария) - "Младость" (Черногория) - 2:0, 3:0
"Жальгирис" (Литва) - "Астана" (Казахстан) - 0:0, 1:2
"Партизани" (Албания) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1, 1:1 (3:1 пен)
"Русенборг" (Норвегия) - "Норчепинг" (Швеция) – 3:1, 2:3
"Дандолк" (Ирландия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 1:1, 2:2
Первый квалификационный раунд (28/29 июня – 5/6 июля)
"Флора" (Эстония) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 2:1, 0:2
"Валлетта" (Мальта) - Б-36 (Фарерские острова) – 1:0, 1:2
"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) – 2:1, 3:0
"Санта-Колома" (Андорра) – "Алашкерт" (Армения) - 0:0, 0:3
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