Лидера "Ливерпуля" лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения

Сегодня, 21:35

Футболист не сможет управлять автомобилем в течение одного года

Роберто Фирмино. Фото AFP
Роберто Фирмино. Фото AFP

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщает ESPN FC. Форвард заплатит штраф в размере € 23,5 тыс. и не сможет управлять автомобилем в течение одного года.

Во второй половине декабря грабители украли из дома Фирмино украшения и одежду, а через два дня бразилец был остановлен дорожной полицией в центре Ливерпуля, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Роберто провел 22 матча, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Роберто Фирмино

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Источник:

Championat.ru

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