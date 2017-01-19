Лидер "Вест Хэма" отказался от 30 миллионов в Китае ради возвращения во Францию

Димитри Пайе твердо намерен вернуться в "Марсель". Как сообщает Sky Sports, 29-летний полузащитник "Вест Хэма" ради этого отказался от выгодных предложений из Китая.

"Хэбэй Чайна Форчун" и еще два местных клуба готовы были предложить ему зарплату в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 575 тысяч евро) в неделю. В сумме Пайе мог бы за год заработать 26 миллионов фунтов (примерно 30 миллионов евро).

Однако француз рассматривает вариант исключительно с возвращением в "Марсель". В настоящее время Пайе зарабатывает 125 тысяч фунтов (143 тысячи евро) в неделю. Ради перехода в стан "провансальцев" француз согласен уменьшит эту сумму на 30%.

Переговоры между "Марселем" и "Вест Хэмом" продолжаются. Французы предлагают 20 миллионов фунтов (23 миллиона евро), а англичане требуют 30 (34,5).