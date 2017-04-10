Лидер "Эвертона" забил больше голов, чем все игроки аутсайдера чемпионата Англии

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку отметился дублем в матче 32-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:2) и довел количество своих голов в чемпионате до 23-х.

Это позволило ему не только оторваться в бомбардирской гонке от нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна, у которого 19 мячей, но и стать в они ряд с Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Луисом Суаресом и Руудом ван Нистелроем.

Оказывается, бельгиец в этом сезоне в одиночку забил больше голов, чем все футболисты аутсайдера турнира "Мидлсбро" вместе взятые.

Ранее подобное удавалось только восьмерым футболистам, при этом трое из них устанавливали свое достижение в сезоне 2002/2003 годов.