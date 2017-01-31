Лидер "Баварии" может пропустить матчи Лиги чемпионов против "Арсенала"

Сегодня, 21:06

Франк Рибери пропустит три или четыре недели из-за травмы

Франк Рибери. Фото AFP
Франк Рибери. Фото AFP

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил травму бедра на тренировке команды, сообщает Sport Bild.

По информации источника, на восстановление от повреждения 33-летнему французскому футболисту потребуется примерно три или четыре недели. Таким образом, Рибери может пропустить матчи своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала", которые состоятся 15 февраля и 7 марта.

В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 18 матчах за "Баварию" во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.
футбол, Лига чемпионов, Бавария, Арсенал Лондон, Франк Рибери

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Источник:

Championat.ru

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