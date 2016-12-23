Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров-легионеров чемпионата Германии

Среди иностранцев его опережает только перуанец Клаудио Писарро

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил уже свой 133-й гол в Бундеслиге.

Напомним, что 28-летний игрок сборной Польши отличился голом с пенальти в поединке 16-го тура чемпионата Германии против "РБ Лейпциг" (3:0).

По информации Gracenote Live, это взятие ворот помогло ему сравниться с бывшим форвардом "Штутгарта" и "Баварии" Джоване Элбером по количеству голов в высшем футбольном дивизионе Германии. У бразильца, и теперь у Левандовски, таких набралось 133 гола.

Лидирует в рейтинге со 190-и голами нападающий "Вердера" Клаудио Писарро. Лучшим бомбардиром чемпионатов Германии за всю историю является Герд Мюллер (365 голов).

Левандовски выступает в Бундеслиге с 2010 года.