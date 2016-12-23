Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров-легионеров чемпионата Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7823/96_main.1482488852.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/96_tn.1482488852.jpg Футбол Среди иностранцев его опережает только перуанец Клаудио Писарро

Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров-легионеров чемпионата Германии

Сегодня, 12:27

Среди иностранцев его опережает только перуанец Клаудио Писарро

Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил уже свой 133-й гол в Бундеслиге.

Напомним, что 28-летний игрок сборной Польши отличился голом с пенальти в поединке 16-го тура чемпионата Германии против "РБ Лейпциг" (3:0).

По информации Gracenote Live, это взятие ворот помогло ему сравниться с бывшим форвардом "Штутгарта" и "Баварии" Джоване Элбером по количеству голов в высшем футбольном дивизионе Германии. У бразильца, и теперь у Левандовски, таких набралось 133 гола.

Лидирует в рейтинге со 190-и голами нападающий "Вердера" Клаудио Писарро. Лучшим бомбардиром чемпионатов Германии за всю историю является Герд Мюллер (365 голов).

Левандовски выступает в Бундеслиге с 2010 года.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, Роберт Левандовски

Вы сейчас просматриваете новость "Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров-легионеров чемпионата Германии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото twitter.com/FCBayern

"Бавария" объявила о продлении контракта с Левандовски

13 Декабря, 16:45

Поляк выступает за мюнхенцев с 2014 года

Футбол

Гол Левандовски принес "Баварии" победу над "Атлетико"

7 Декабря, 01:46

Обзор матча "Бавария" - "Атлетико" (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов

Футбол

Роберт Левандовски. Фото AFP

Роберт Левандовски пострадал от петарды в матче Польша - Румыния

12 Ноября, 13:36

Вернувшись на поле, польский форвард оформил дубль

Футбол

Белый Хуммельс. Команда Матса поставила "Лейпцигу" мат. Фото AFP

В Европе определился последний зимний чемпион футбольной топ-пятерки

Сегодня, 09:56

Компанию "Реалу", "Челси", "Ювентусу" и французскому открытию "Ницце" составила "Бавария"

Мир

Матс Хуммельс. Фото AFP

Игрок "Баварии" проиграл спор и превратился в Месси

Вчера, 17:50

Матс Хуммельс во время Октоберфеста с приятелем играл в боулинг и проиграл

Украина

Фредерик Соренсен. Фото ФК "Кельн"

"Динамо" интересуется защитником из чемпионата Германии

Вчера, 16:31

Три года назад СМИ уже сватали тогда 21-летнего защитника в украинский клуб

Мир

Тьяго Алькантара в игре с "Лейпцигом". Фото AFP

Футболист "Баварии" принял Санта-Клауса за одноклубника и отдал ему пас

Вчера, 14:55

Тьяго Алькантара повеселил публику в матче против "Лейпцига"

Футбол

В чемпионате Германии судья отдала результативный пас

Вчера, 12:34

"Ассист" рефери стоил "Юниону" победы в матче

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.