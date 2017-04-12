Левандовски пропустит матч Лиги чемпионов против "Реала"

Сегодня, 17:58

Польский нападающий "Баварии" получил травму в матче против своего бывшего клуба

Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не примет участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Sport Bild.

Ранее главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти говорил о том, что форвард пропустит встречу, если по-прежнему будет испытывать боль в плече.

Роберт получил эту травму в матче против дортмундской "Боруссии" (4:1) в минувшую субботу. Он был заменен по ходу второго тайма.

С большой долей вероятности, поляка в стартовом составе мюнхенцев сегодня заменит Томас Мюллер.

Напомним, матч "Бавария" – "Реал" состоится сегодня, 12 апреля. Начало матча – в 21:45.
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Бавария, Роберт Левандовски

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Советский спорт

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