Левандовски пропустит матч Лиги чемпионов против "Реала"
Польский нападающий "Баварии" получил травму в матче против своего бывшего клуба
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не примет участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Sport Bild.
Ранее главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти говорил о том, что форвард пропустит встречу, если по-прежнему будет испытывать боль в плече.
Роберт получил эту травму в матче против дортмундской "Боруссии" (4:1) в минувшую субботу. Он был заменен по ходу второго тайма.
С большой долей вероятности, поляка в стартовом составе мюнхенцев сегодня заменит Томас Мюллер.
Напомним, матч "Бавария" – "Реал" состоится сегодня, 12 апреля. Начало матча – в 21:45.
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