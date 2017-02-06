"Лестер" – единственный профессиональный клуб Англии, не забивавший в 2017 году

Действующий чемпион Англии в этом сезоне устанавливает только антирекорды

В воскресенье "Лестер" был разгромлен дома "МЮ" со счетом 0:3. Чемпионы Англии остались единственной командой в четырех профессиональных дивизионах страны, которая в 2017 году не забивала.

Кроме этого все остальные команды большой пятерки европейских лиг забили хотя бы одному мячу.

Вдобавок "Лестер" стал первой за 21 год командой высшего дивизиона Англии, которая не забивала в 5 стартовых матчах календарного года. В последний раз так ужасно январь-февраль провел "Тоттенхэм" в сезоне-1985/86.

2017-й год "лисы" начали с ничьи с "Мидлсбро" (0:0), а затем проиграли "Челси" (0:3), "Саутгемптону" (0:3), "Бернли" (0:1) и "МЮ" (0:3).

"Лестер" идет 16-м и лишь на одно очко опережает зону вылета. Набранные "Лестером" 21 очко в 24 играх является самым низким результатом когда-либо показанным действующим чемпионом высшей лиги на данном этапе сезона.

Единственным чемпионом Англии, вылетевшим из высшего дивизиона на следующий год после триумфа, остается "Манчестер Сити" в сезоне-1936/37.