"Лестер" – "Атлетико" – 1:1. Обзор матча

Сегодня, 00:01

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Лестер" – "Атлетико"

Фото AFP
Фото AFP

Мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сумел удержать преимущество после домашней победы неделю назад.

В поединке в Англии "матрасники" первыми вышли вперед благодаря голу Сауля Ньигеса, но после перерыва упустили Джейми Варди и позволили "Лестеру" сравнять счет.

Тем не менее, по сумме двух матчей в полуфинал прошла команда Диего Симеоне.

"Лестер" – "Атлетико" – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Варди (61) – Сауль (26)

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Источник:

Сегодня|Спорт

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