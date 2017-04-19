"Лестер" – "Атлетико" – 1:1. Обзор матча
Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Лестер" – "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сумел удержать преимущество после домашней победы неделю назад.
В поединке в Англии "матрасники" первыми вышли вперед благодаря голу Сауля Ньигеса, но после перерыва упустили Джейми Варди и позволили "Лестеру" сравнять счет.
Тем не менее, по сумме двух матчей в полуфинал прошла команда Диего Симеоне.
"Лестер" – "Атлетико" – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Варди (61) – Сауль (26)
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