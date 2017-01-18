Кучук: "В планах было поехать в один из немецких клубов. Но я решил возглавить "Сталь"

Известный белорусский тренер Леонид Кучук, подписавший контракт на 1,5 года со "Сталью", рассказал нам о том, как ездил на игры Паулу Фонсеки и стажировался в "Бордо", об одесском колорите и о мечте побывать на концерте "Океана Ельзи".

- Леонид Станиславович, насколько неожиданным для вас стало предложение от "Стали", и как долго вы над ним думали?

- Переговоры шли не одну неделю, но решение было принято в течение одного дня. Я спрашивал точку зрения близких мне людей, в первую очередь - супруги и сына. С президентом "Стали" Варданом Исраеляном мы были знакомы и раньше, и в том, что я принял решение возглавить клуб, большая его заслуга. Перед тем как ударить по рукам, мы долго общались с ним о философии клуба, развитии команды. Для меня это очень важные аспекты.

- Не будем лукавить, "Сталь" - шаг назад по сравнению с вашими прежними командами: "Арсеналом", "Локомотивом", "Кубанью". Почему на него решились?

- Я не считаю, что сделал шаг назад. Работать в чемпионате Украины престижно. И вообще, мое жизненное кредо по Высоцкому: "Ввязаться в драку, а там посмотрим". Я никогда не боялся новых вызовов.

- Насколько это сложно – возглавить команду по ходу сезона?

- В свое время я по ходу сезона принял "Кубань", но это была другая история. Конечно, в такой ситуации ты не успеваешь изучить команду так хорошо, как тебе хотелось бы. И все предстоит делать в очень сжатые сроки. Перед тем как возглавить "Сталь", я хорошо изучил возможности каждого игрока. Но теперь мне стоит посмотреть на них не со стороны, а в коллективе.

- На втором этапе ЧУ "Сталь", скорее всего, окажется не в топ-шестерке, а в компании команд, разыгрывающих места с 7 по 12. Звучат прогнозы, что в этой "пульке" будет процветать игра футболистов "на тотализатор". Разделяете ли эти опасения?

- Пока еще никто не знает, в какой части турнирной таблицы окажется "Сталь". Поэтому не стоит бежать впереди паровоза и уже отправлять нас во вторую шестерку. А что касается матчей "на контору", то это большая проблема не только украинского, но и мирового футбола. Я как тренер рад, что в Украине, согласно недавно принятому закону, этой проблемой теперь занимаются правоохранительные органы. И все, кто собирается участвовать в таких матчах, должны знать, что несут за это уголовную ответственность.

- Вам приходилось работать с футболистами, имевшими месячные оклады в $50-100 тысяч. У ваших нынешних подопечных в "Стали" зарплаты на порядок ниже. В этом плане кого сложнее мотивировать?

- Я никогда не делю игроков на тех, у кого большие контракты и маленькие. Хотя мне посчастливилось поработать с игроками, которые относятся к звездам - Лассан Диара, Ведран Чорлука. Но финансы никогда не имеют ничего общего с тем, как игроки работают на тренировках и во время матчей. Есть люди, играющие только за деньги, а есть те, кто играет, потому что любит футбол. Они бы и без денег играли.

- Вы выиграли громкий процесс у "Локомотива" за неправомерное расторжение контракта. Суд обязал москвичей выплатить вам крупную компенсацию. Вы ее уже получили?

- Я не имею права это комментировать. По сумме или другим деталям - это к моему юристу. Но я хочу, чтобы все понимали - не я был инициатором этого судебного дела.

- Осенью ходили упорные слухи, что вы можете возглавить киевское "Динамо". Сколько процентов правды было в той информации? И в принципе, хотели бы стать коучем "Динамо" в будущем?

- За последний год куда меня только не отправляли! То я должен был принимать московское "Динамо", то киевское, то, по информации СМИ, уже был одной ногой в "Анжи". Но реально конкретно во мне оказалась заинтересованной лишь "Сталь", и потому руководству этого клуба удалось убедить меня возглавить команду. Что касается "Динамо", то мне, как тренеру "Стали", теперь некорректно об этом что-либо говорить. Я уважаю Сергея Реброва и вижу, сколько работы он сделал для киевского клуба.

- Футболисты, игравшие под вашим руководством в разных клубах, отзываются о Леониде Кучуке, как о тренере жесткой советской закалки, штрафующем за малейший проступок. А были случаи, когда вас за что-то штрафовали?

- Я бы не сказал, что часто кого-то штрафовал. Просто я сторонник дисциплины. Поверьте, не только в советском или украинском, но и в английском футболе без нее никак. Алекс Фергюссон всегда ставил дисциплину на первое место. У меня есть определенные требования, которые должны исполнять все игроки моей команды, независимо от суммы их контрактов. Правила существуют для всех. Бывало, что возникали и претензии ко мне, как к тренеру. Но было это уже в тот период, когда отношения с руководством менялись не в лучшую сторону, а потому претензии эти были надуманные.

- Вы рассказывали о стажировке в Италии и вскользь упомянули, что планируете еще один выезд - во Францию. Он состоялся?

- Да, я побывал в расположении "Бордо": посмотрел недельный цикл тренировок, пообщался с тренерским штабом, познакомился со всей структурой клуба. Мне было интересно увидеть, как коллеги моделируют тренировочный процесс перед игрой, как строят работу с молодежью, чем всегда славился французский футбол. Общение с коллегами из других стран наталкивает на интересные идеи. За границей я также приобрел много тематической литературы о тактике. В дальнейших планах было поехать в один из немецких клубов. Но я принял решение возглавить "Сталь", потому стажировки оставим на потом.

- Слышал, вам очень импонирует тренерская концепция Паулу Фонсеки, и вы даже летали в Португалию вживую посмотреть матчи его "Браги". Что более всего нравится в его работе?

- Будучи на стажировке в Португалии, ездил смотреть игру "Бенфики" и "Браги". Хотя команда Фонсеки тогда и проиграла, но я увидел, насколько интересные идеи, касающиеся перестройки игры по ходу матча, есть у этого тренера. А прошлой весной я специально ездил посмотреть на "Брагу" в матче с "Шахтером" во Львове. Лично с Фонсекой я пока не знаком, но очень уважаю этого тренера. В его работе виден почерк. Многие говорят, что он перестроился с любимой схемы 4-2-2-2 на игру с одним нападающим. Но я вам скажу, что он все равно продолжает играть фактически в два форварда: Коваленко часто действует как нападающий. Непросто было принять "Шахтер" после эпохи Луческу, но Паулу с этой ношей хорошо справляется.

- Какое футбольное событие 2016 года произвело на вас самое сильное впечатление?

- Их несколько: триумф "Лестера" в Англии, работа Курбана Бердыева в "Ростове" и чемпионская гонка малоизвестного "Лейпцига" в Германии.

- Ваш сын Алексей в минувшем году также начал тренерскую карьеру, возглавив дубль клуба "Крумкачы" из Минска. К вам за советами обращался?

- Мы с ним постоянно на связи. Он знает, что всегда может ко мне обратиться. Но в то же время, хочу подчеркнуть, что сын работает самостоятельно. Он выбрал свой путь, и мне нравится, что он хорошо разбирается в теме и улавливает детали. Леша любит модную сейчас тактику с тремя центрбеками. В этом плане ему очень понравилась игра Италии на Евро-2016. Я рад, что сын стал тренером, хотя это очень тяжелый труд.

- Ваш экс-подопечный по "Локо" Тарас Михалик - заядлый охотник. У вас есть подобное хобби?

- Рыбалка. А еще очень люблю гулять возле моря в Одессе (там у Кучука жилье, – Авт.). Когда получается, ходим с супругой в театр. Мечтаю попасть на концерт "Океана Ельзи", очень уважаю их творчество. Любимая песня – "Я не здамся без бою".

- Последние фильм/книга, которые произвели на вас сильное впечатление?

- Не так давно прочитал автобиографию Фергюссона. Было интересно узнать, как он строил отношения со "звездами" - Бэкхемом, Кином и другими. А вообще моя любимая книга "Золотой теленок". Как ни странно, в ней очень много общего с нашим временем. Все герои этого произведения для меня как родные. А из фильмов большое впечатление на меня произвел сериал "Ликвидация". В нем очень хорошо чувствуется одесский колорит, который мне близок.