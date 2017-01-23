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Лео Месси на Дне Рождения мамы: торт и вино особого года урожая (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/56_main.1485202410.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/56_tn.1485202410.jpg Футбол Нападающий "Барселоны" с мамой выпил вина 1987 и 1960 годов урожая

Лео Месси на Дне Рождения мамы: торт и вино особого года урожая (фото)

Сегодня, 22:13

Нападающий "Барселоны" с мамой выпил вина 1987 и 1960 годов урожая

&quot;Поздравляем&quot; - надпись на праздничном торте. Фото Instagram
"Поздравляем" - надпись на праздничном торте. Фото Instagram

Один из лучших футболистов мира нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил свою мать – Селию Марию Месси – с Днем Рождения. Ей исполнилось 57 лет.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в одной из социальных сетей поделился фотографиями с праздника. На них – красивый дизайнерский торт с надписью "Поздравляем", а также совместное с мамой фото футболиста, на котором они пьют вино 1987 и 1960 годов урожая – именно в эти годы родился сам Месси и его мать.

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Лионель Месси

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Источник:

Сегодня|Спорт

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