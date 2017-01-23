Лео Месси на Дне Рождения мамы: торт и вино особого года урожая (фото)

Один из лучших футболистов мира нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил свою мать – Селию Марию Месси – с Днем Рождения. Ей исполнилось 57 лет.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в одной из социальных сетей поделился фотографиями с праздника. На них – красивый дизайнерский торт с надписью "Поздравляем", а также совместное с мамой фото футболиста, на котором они пьют вино 1987 и 1960 годов урожая – именно в эти годы родился сам Месси и его мать.