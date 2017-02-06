"Лех" из-за разногласий с "Динамо" готов продать своего футболиста в Россию по меньшей стоимости

Трансфер защитника польского "Леха" Томаша Кадара в киевское "Динамо" все же может сорваться.

Об том заявил вице-президент польской команды Петр Рутковски.

"Мы не можем согласиться на те условия, которые предлагает нам киевский клуб. Мы предложили футболиста российским клубам, причем за более меньшую сумму. Увидим, чем все завершится. Прекрасно понимаю огорчение Кадара. Если бы я был на его месте, то также был крайне зол. Все не просто. Нам необходимо учитывать и свои интересы", – сказал Рутковски в интервью Wyborcza.pl.

Напомним, что ранее отмечалось о том, что киевское "Динамо" планирует рассчитаться за трансфер поляка частями, что не устраивает польскую сторону, которая планирует получить всю сумму за игрока сразу.