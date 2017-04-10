ФОТОФАКТ. Легионер "Динамо" встретил в Киеве двойника
Виторину Антунеш сфотографировался с массажистом "Олимпика"
Матч 24-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" стал не только дуэлью достойных команд, но еще и встречей двух рыжих бородачей, безумно похожих друг на друга.
Португальский защитник киевлян Виторину Антунеш наконец-то вживую повидался со своим двойником из "Олимпика" – массажистом Анатолием Шишкиным.
Напомним, сам матч завершился разгромной победой "Динамо". Забитыми голами отметились Артем Беседин, Денис Гармаш и дважды Андрей Ярмоленко.
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