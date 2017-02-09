Легендарный вратарь "Динамо" перед смертью был жестоко избит, – СМИ
Сообщается, что нападение на Чанова было совершено в окрестностях Киева 20 января
Легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов, который вчера, 8 февраля умер, накануне был жестоко избит. Об этом, со ссылкой на собственные источники сообщило издание "Спорт Экспресс".
Сообщается, что нападение на Чанова было совершено в окрестностях Киева 20 января. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.
Напомним, известный советский и украинский футбольный вратарь Виктор Чанов вчера, 8 февраля.
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