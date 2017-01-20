Легендарный Стивен Джеррард стал тренером академии "Ливерпуля"

Английский футболист выступал за клуб из Ливерпуля с 1998 по 2015 год

Экс-капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард вернулся в "Ливерпуль" и занял должность тренера академии клуба, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Джеррард, являющийся воспитанником "Ливерпуля", объявил о завершении карьеры в ноябре. Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале.

"Такое чувство, что я завершил круг, вернувшись к тому месту, где у меня все началось. Однако, это решение основано не на эмоциях – это решение о том, что я могу предложить и привнести в "Ливерпуль". Это назначение дает мне прекрасную возможность учиться и развиваться в качестве тренера, и в то же время предлагать свои знания, идеи и опыт молодым игрокам на важном этапе их развития", – сказал Джеррард.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". В составе "красных" хавбек стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы), дважды завоевывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги. Также на его счету более 100 матчей в составе сборной Англии, за которую он выступал в 2000–2014 годах.