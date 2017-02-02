Легендарный бразилец Роналдиньо стал послом "Барселоны" (видео)

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо официально стал послом каталонского клуба.

Роналдиньо будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны" во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год и провел в составе "сине-гранатовых" 145 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 70 мячей. Вместе с "Барсой" 36-летний бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании (2005, 2006), а также Лигу чемпионов в 2006 году.