Легендарный бразилец Роналдиньо стал послом "Барселоны" (видео)
Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо стал официальным послом клуба
Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо официально стал послом каталонского клуба.
Роналдиньо будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны" во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев.
Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год и провел в составе "сине-гранатовых" 145 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 70 мячей. Вместе с "Барсой" 36-летний бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании (2005, 2006), а также Лигу чемпионов в 2006 году.
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