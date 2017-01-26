Легендарному футболисту и тренеру "Динамо" поставили страшный диагноз

Сегодня, 11:43

Остановить развитие болезни нельзя. Можно только замедлить процесс

Олег Базилевич
Олег Базилевич

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич заболел тяжелой болезнью.

78-летнему Базилевичу поставили диагноз болезнь Паркинсона – это хроническое заболевание, в процессе которого происходит гибель клеток мозга, которые обеспечивают плавность и четкость движений. Человек постепенно теряет способность передвигаться и полноценно взаимодействовать с социумом.

"Болезнь Паркинсона очень коварная. Остановить ее развитие нельзя. Можно только замедлить процесс. Для этого используются специальные препараты, далеко не все из которых можно приобрести в Украине.

Олег Базилевич – интеллигентный, талантливый, благородный, исключительно светлый и очень скромный. В свое время меня поразил масштаб личности этого человека. Он мужественно борется с болезнью и никогда не жалуется. Ту боль, с которой он живет, можно прочитать только в его глазах", – рассказал главный врач клиники неврологии и нейроортопедии Алексей Пелепейченко, опекающийся здоровьем тренера.

Базилевич выступал за киевское "Динамо" в период с 1957 по 1965 год. Он помог киевлянам завоевать первое в своей истории чемпионское звание в 1961 году. Через три года стал обладателем Кубка СССР.

Во время тренерской карьеры Базилевич работал в тандеме с Валерием Лобановским. Их дуэт привел киевлян к победе в трех еврокубках – дважды в Кубке Кубков и в Суперкубке УЕФА, а сборную СССР – к бронзовым медалям Олимпиады-1976.

В начале 90-х возглавлял сборную Украины. Базилевич является автором уникальной методики подготовки футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса.
футбол, болезнь, Динамо Киев, Олег Базилевич

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