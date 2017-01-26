Легенда "Барселоны" Хави продлил контракт с катарским клубом

Новый договор рассчитан до лета 2018 года

Полузащитник Хави Эрнандес продолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом "Аль-Садд" истекал летом 2017 года, продлил соглашение.

Об этом говорится на официальной странице катарской команды в "Твиттере".

Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из "Барселоны".