Легенда "Барселоны" Хави продлил контракт с катарским клубом
Новый договор рассчитан до лета 2018 года
Полузащитник Хави Эрнандес продолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом "Аль-Садд" истекал летом 2017 года, продлил соглашение.
Об этом говорится на официальной странице катарской команды в "Твиттере".
Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из "Барселоны".
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