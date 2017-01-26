Легенда "Барселоны" Хави продлил контракт с катарским клубом

Вчера, 15:43

Новый договор рассчитан до лета 2018 года

Хави. Фото twitter
Хави. Фото twitter

Полузащитник Хави Эрнандес продолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом "Аль-Садд" истекал летом 2017 года, продлил соглашение.

Об этом говорится на официальной странице катарской команды в "Твиттере".

Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из "Барселоны".
футбол, Хави, чемпионат Катара, Аль-Садд

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Источник:

Championat.ru

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