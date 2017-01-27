Кубок Содружества по футболу собираются возродить в Азербайджане

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное возрождение Кубка Содружества, который был закрыт в начале 2016 года.

"Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чеферином. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион "Фишт" в Сочи. Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение – как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне", – заявил Мутко "Известиям".

Призовой фонд Кубка Содружества в Азербайджане может составить 1-1,5 миллиона евро.

Напомним, что киевское "Динамо" четыре раза побеждало в турнире, еще однажды соревнования выиграла молодежная сборная Украины.