Кубок Англии: "Челси" и "МанСити" выходят в следующий раунд, "Ливерпуль" вылетает

В Кубке Англии состоялись матчи 1/16 финала. "Челси" дома крупно обыграл "Брентфорд" (4:0) и вышел в следующий раунд турнира. Голами в составе синих отметились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.

Компанию "Челси" в 1/8 финала составит "Манчестер Сити", на выезде разгромивший "Кристал Пэлас" (3:0) благодаря мячам Рахима Стерлинга, Лероя Зане и Яя Туре.

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уиком Уондерерс" (4:3), отыгравшись со счета – 0:2.

Главной неожиданностью этого раунда стал вылет "Ливерпуля", который на своем поле "Вулверхэмптону" – 1:2.

Голами в составе "волков" в первом тайме отметились защитник Ричард Стирмен и форвард Андреас Вайман. На 86-й минуте нападающий хозяев Дивок Ориги отыграл один мяч, но спастись от вылета "красные" не смогли.