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Кубок Африки: действующий чемпион не сумел переиграть команду Мбокани (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/59_main.1484941444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/59_tn.1484941444.jpg Футбол В группе С сошлись победитель и бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира

Кубок Африки: действующий чемпион не сумел переиграть команду Мбокани (фото)

Сегодня, 21:44

В группе С сошлись победитель и бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира

Действующий победитель Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара сыграла второй матч вничью на Кубке Африканских наций-2017.

Ивуарийцы не сумели переиграть ДР Конго, за которую выступает форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани.

При этом конголезцы дважды выходили вперед, но "слоны" дважды умудрялись сравнять счет.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2
Голы: Бони (26), Серей Дье (67) – Кебано (10) Кабананга (28)

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Байи, Траоре А. (Дели, 46), Орье, Кесси, Канон, Серей Дье, Заха, Дюкур, Градель (Калу, 76), Бони

ДР Конго: Матампи, Икоко (Мулумба, 72), Тиссеран, Мбемба, Мпеко, Бокади, Кебано, Магома (Мулумбу, 72), Мубеле, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79)

Предупреждения: Кесси (65)
футбол, Кубок Африки, сборная Кот-д'Ивуара, сборная ДР Конго

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Источник:

Сегодня|Спорт

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