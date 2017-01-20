Кубок Африки: действующий чемпион не сумел переиграть команду Мбокани (фото)
В группе С сошлись победитель и бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира
Действующий победитель Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара сыграла второй матч вничью на Кубке Африканских наций-2017.
Ивуарийцы не сумели переиграть ДР Конго, за которую выступает форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани.
При этом конголезцы дважды выходили вперед, но "слоны" дважды умудрялись сравнять счет.
Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2
Голы: Бони (26), Серей Дье (67) – Кебано (10) Кабананга (28)
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Байи, Траоре А. (Дели, 46), Орье, Кесси, Канон, Серей Дье, Заха, Дюкур, Градель (Калу, 76), Бони
ДР Конго: Матампи, Икоко (Мулумба, 72), Тиссеран, Мбемба, Мпеко, Бокади, Кебано, Магома (Мулумбу, 72), Мубеле, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79)
Предупреждения: Кесси (65)
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