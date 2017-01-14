Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций

Кубок африканских наций 2017 проходит с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Первоначально страной проведения была выбрана Ливия, но в августе 2014 года Африканская конфедерация футбола лишила Ливию турнира из-за гражданской войны, которая началась весной 2014 года. Победитель турнира получит право играть на Кубке конфедераций 2017.

Команды разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выходят по две команды из группы.

ГРУППА А

N Команда И В Н П М О 1 ГАБОН ГАБОН 1 0 1 0 1-1 1 2 ГВИНЕЯ -БИСАУ -БИСАУ 1 0 1 0 1-1 1 3 КАМЕРУН КАМЕРУН 0 0 0 0 - 0 4 Буркина-Фасо 0 0 0 0 - 0

Матчи группы А:

14 января 18:00 Габон – Гвинея-Бисау – 1:1

14 января 21:00 Буркина-Фасо – Камерун

18 января 18:00 Габон – Буркина-Фасо

18 января 21:00 Камерун – Гвинея-Бисау

22 января 21:00 Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо

22 января 21:00 Камерун – Габон

ГРУППА В

N Команда И В Н П М О 1 СЕНЕГАЛ СЕНЕГАЛ 0 0 0 0 - 0 2 АЛЖИР АЛЖИР 0 0 0 0 - 0 3 ТУНИС ТУНИС 0 0 0 0 - 0 4 ЗИМБАБВЕ ЗИМБАБВЕ 0 0 0 0 - 0

Матчи группы В:

15 января 18:00 Алжир – Зимбабве

15 января 21:00 Тунис – Сенегал

19 января 18:00 Алжир – Тунис

19 января 21:00 Сенегал – Зимбабве

23 января 21:00 Зимбабве – Тунис

23 января 21:00 Сенегал – Алжир

ГРУППА С

N Команда И В Н П М О 1 МАРОККО МАРОККО 0 0 0 0 - 0 2 КОТ-Д'ИВУАР КОТ-Д'ИВУАР 0 0 0 0 - 0 3 ДР КОНГО ДР КОНГО 0 0 0 0 - 0 4 ТОГО ТОГО 0 0 0 0 - 0

Матчи группы С:

16 января 18:00 Кот-д'Ивуар – Того

16 января 21:00 ДР Конго – Марокко

20 января 18:00 Кот-д'Ивуар – ДР Конго

20 января 21:00 Марокко – Того

24 января 21:00 Марокко – Кот-д'Ивуар

24 января 21:00 Того – ДР Конго

ГРУППА D

N Команда И В Н П М О 1 УГАНДА УГАНДА 0 0 0 0 - 0 2 МАЛИ МАЛИ 0 0 0 0 - 0 3 ГАНА ГАНА 0 0 0 0 - 0 4 ЕГИПЕТ ЕГИПЕТ 0 0 0 0 - 0

Матчи группы D:

17 января 18:00 Гана – Уганда

17 января 21:00 Мали – Египет

21 января 18:00 Гана – Мали

21 января 21:00 Египет – Уганда

25 января 21:00 Египет – Гана

25 января 21:00 Уганда – Мали