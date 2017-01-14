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Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы http://www.segodnya.ua/img/article/7882/79_main.1484419707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/79_tn.1484419707.jpg Футбол В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 21:11

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций

Кубок африканских наций стартовал в Габоне. Фото AFP
Кубок африканских наций стартовал в Габоне. Фото AFP

Кубок африканских наций 2017 проходит с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Первоначально страной проведения была выбрана Ливия, но в августе 2014 года Африканская конфедерация футбола лишила Ливию турнира из-за гражданской войны, которая началась весной 2014 года. Победитель турнира получит право играть на Кубке конфедераций 2017.

Команды разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выходят по две команды из группы.

ГРУППА А

NКомандаИВНПМО
1   ГАБОН 1 0 1 0 1-1 1
2   ГВИНЕЯ-БИСАУ 1 0 1 0 1-1 1
3   КАМЕРУН 0 0 0 0 - 0
4   Буркина-Фасо 0 0 0 0 - 0

Матчи группы А:

14 января 18:00 Габон – Гвинея-Бисау – 1:1
14 января 21:00 Буркина-Фасо – Камерун
18 января 18:00 Габон – Буркина-Фасо
18 января 21:00 Камерун – Гвинея-Бисау
22 января 21:00 Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо
22 января 21:00 Камерун – Габон

ГРУППА В

NКомандаИВНПМО
1   СЕНЕГАЛ 0 0 0 0 - 0
2   АЛЖИР 0 0 0 0 - 0
3   ТУНИС 0 0 0 0 - 0
4   ЗИМБАБВЕ 0 0 0 0 - 0

Матчи группы В:

15 января 18:00 Алжир – Зимбабве
15 января 21:00 Тунис – Сенегал    
19 января 18:00 Алжир – Тунис
19 января 21:00 Сенегал – Зимбабве
23 января 21:00 Зимбабве – Тунис
23 января 21:00 Сенегал – Алжир   

ГРУППА С

NКомандаИВНПМО
1   МАРОККО 0 0 0 0 - 0
2   КОТ-Д'ИВУАР 0 0 0 0 - 0
3   ДР КОНГО 0 0 0 0 - 0
4   ТОГО 0 0 0 0 - 0

Матчи группы С:

16 января 18:00 Кот-д'Ивуар – Того
16 января 21:00 ДР Конго – Марокко
20 января 18:00 Кот-д'Ивуар – ДР Конго    
20 января 21:00 Марокко – Того    
24 января 21:00 Марокко – Кот-д'Ивуар
24 января 21:00 Того – ДР Конго

ГРУППА D

NКомандаИВНПМО
1   УГАНДА 0 0 0 0 - 0
2   МАЛИ 0 0 0 0 - 0
3   ГАНА 0 0 0 0 - 0
4   ЕГИПЕТ 0 0 0 0 - 0

Матчи группы D:

17 января 18:00 Гана – Уганда
17 января 21:00 Мали – Египет
21 января 18:00 Гана – Мали
21 января 21:00 Египет – Уганда
25 января 21:00 Египет – Гана
25 января 21:00 Уганда – Мали
Кубок Африки

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Источник:

Сегодня|Спорт

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