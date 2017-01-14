Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы
В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Кубок африканских наций 2017 проходит с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Первоначально страной проведения была выбрана Ливия, но в августе 2014 года Африканская конфедерация футбола лишила Ливию турнира из-за гражданской войны, которая началась весной 2014 года. Победитель турнира получит право играть на Кубке конфедераций 2017.
Команды разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выходят по две команды из группы.
ГРУППА А
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГАБОН
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|2
|ГВИНЕЯ-БИСАУ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|КАМЕРУН
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|Буркина-Фасо
|0
|0
|0
|0
|-
|0
Матчи группы А:
14 января 18:00 Габон – Гвинея-Бисау – 1:1
14 января 21:00 Буркина-Фасо – Камерун
18 января 18:00 Габон – Буркина-Фасо
18 января 21:00 Камерун – Гвинея-Бисау
22 января 21:00 Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо
22 января 21:00 Камерун – Габон
ГРУППА В
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕНЕГАЛ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|2
|АЛЖИР
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|3
|ТУНИС
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|ЗИМБАБВЕ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
Матчи группы В:
15 января 18:00 Алжир – Зимбабве
15 января 21:00 Тунис – Сенегал
19 января 18:00 Алжир – Тунис
19 января 21:00 Сенегал – Зимбабве
23 января 21:00 Зимбабве – Тунис
23 января 21:00 Сенегал – Алжир
ГРУППА С
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАРОККО
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|2
|КОТ-Д'ИВУАР
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|3
|ДР КОНГО
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|ТОГО
|0
|0
|0
|0
|-
|0
Матчи группы С:
16 января 18:00 Кот-д'Ивуар – Того
16 января 21:00 ДР Конго – Марокко
20 января 18:00 Кот-д'Ивуар – ДР Конго
20 января 21:00 Марокко – Того
24 января 21:00 Марокко – Кот-д'Ивуар
24 января 21:00 Того – ДР Конго
ГРУППА D
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УГАНДА
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|2
|МАЛИ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|3
|ГАНА
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
Матчи группы D:
17 января 18:00 Гана – Уганда
17 января 21:00 Мали – Египет
21 января 18:00 Гана – Мали
21 января 21:00 Египет – Уганда
25 января 21:00 Египет – Гана
25 января 21:00 Уганда – Мали
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