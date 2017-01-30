"Круче испанцев лишь инопланетяне": как украинцы едва не обыграли "мини"-королей Европы

"У вас лишнего билета не будет?" - встречают нас вопросом буквально на выходе из метро "Дворец спорта". К кассам арены не протолкнуться. "Отдаю по сотне", - предлагает в толкучке мужчина тикет номиналом в 50 грн. А еще один "делок", выкупив у людей с рук два билета по 100 грн каждый, почти тут же толкает их по 150... Весь этот "товарооборот" говорил об одном - в украинский спорт, где в прошлом году фиксировали один зрительский антирекорд за другим, вернулись аншлаги. В выходные в Киеве состоялись два матча нашей сборной по футзалу против лучшей команды Европы - Испании, собравшие на трибунах "биток" - свыше 5 тысяч человек, заплативших за вход от 50 до 400 грн. В очередях за попкорном на этих мини-футбольных товарняках народу было больше, чем на многих матчах УПЛ.

Повстречали мы во Дворце спорта и исчезнувшего с футбольных матчей суперфана Парамона. В фойе он шел, опираясь на березовую тросточку. А вот затем ее и след простыл. Обосновавшись за скамейкой украинской команды, старичок Парамон практически не садился, в своем стиле раздавая "указания" нашим футзалистам и нашептывая себе под нос какие-то заклинания. Может, это по его чаяниям в концовке первого матча на арене частично погас свет?

Еще в середине первого тайма команды обменялись голами - Николаю Белоцерковцу ответил Хоселито Фернандес. А в концовке встречи наш полевой игрок Владимир Разуванов, спасая рукой ворота, был удален. И хотя кипер Евгений Иваняк в полушпагате потащил пенальти, казалось, "Красная фурия" таки использует численное преимущество. И тут вырубилось электричество. Внезапно возникшая передышка позволила нам перевести дух и после паузы в полумраке отстоять ничью 1:1. Между тем в голову закралась мысль: может, и хорошо, что в этот раз Евровидение пройдет уже не во Дворце спорта, а на другой площадке? "Иногда такие сбои бывают, - оправдываются на арене. - Отключился так называемый спортивный свет. После этого нужно 40 минут ждать, пока лампы остынут, чтобы снова их включить". Но 40 минут не ждали - коуч испанцев Хосе Венансио Лопес согласился доиграть матч в "сумерках".

Отметим, что оба матча постарались обставить как шоу. Например, звезды футзала выходили на площадку под "взрывы" из специальных дымовых пушек, держа за руку мальчишек из киевской команды "Legion XXI". "Кстати, малышей от организаторов ждал бонус - болельщицкие шарфики и сладкое, - рассказал нам отец 6-летнего Саши Реверы Сергей. - Сын был довольный!".

Из минусов - выбитый с площадки мяч в первом матче неприятно ударил по спине одну из болельщиц на трибунах, хотя она быстро сменила выражение боли улыбкой. Как говорят организаторы, защищающая зрителей сетка оказалась слишком дорогим удовольствием - 6 тыс. грн.

"Пять тысяч зрителей сегодня было? Ну если пять, то это вице-рекорд для украинского футзала, - сказал "Сегодня" после субботних 1:1 тренер нашей сборной Александр Косенко. - А рекорд был установлен еще в начале 2000-х, когда мы тут же играли с Россией. Но тогда Дворец спорта больше вмещал, и вход был бесплатным. Для меня аншлаг - не сюрприз. Если бы люди не пришли на Испанию, то я не знаю, кого привозить. Инопланетян каких-то?".

Если гранды футбола - Бразилия, Аргентина - просят за приезд к нам гонорар от $1,5 млн, то испанские футзалисты, по словам Косенко, приехали бесплатно: "Это произошло на личных контактах с их главным тренером Хосе Венансио Лопесом. Президент нашей ассоциации общался с ним. Мы попросили их приехать в Киев. Он ответил: "В 2016-м - точно нет, у нас уже все расписано. А в 2017-м приедем". И сдержал обещание. По деньгам мы ничего им не должны".

Субботняя ничья стала исторической - до нее все 13 матчей с мини-футбольной Испанией мы проиграли. "Правда, в финале Евро-2001 тоже было 1:1, - припомнил Косенко. - Но в дополнительное время мы пропустили "золотой мяч".

Среди украинских футзалистов после субботнего "мира" с королями Европы ходила байка. Дескать, нашему вратарю сказали, что сетки в воротах Дворца спорта старые, ударов испанцев не выдержат. Поэтому, чтобы не опозориться перед гостями, надо отбивать все, что летит в створ. Вот он почти все и потащил.

В воскресном же матче едва не случилась победа. Украинцы вели 2:0! Но в концовке испанцы выпустили вместо вратаря пятого полевого, и уже они нам устроили "тушите свет" - 2:4 (Журба, 9, Корсун, 34 - Рафа Усин, 37, 39, Айкардо, 40, 40).