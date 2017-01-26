Криштиану Роналду увезли в больницу на машине скорой помощи
Во время отдыха звезда "Реала" травмировал руку и не смог самостоятельно управлять машиной
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, проводя со своей возлюбленной Джорджиной Родригез время на горнолыжном курорте близ Мадрида, получил травму запястья.
После этого футболист отправился с девушкой домой на своем автомобиле Lamborghini Aventador стоимостью 260 000 евро. Однако из-за боли в запястье Роналду не смог управлять автомобилем и пересел в машину скорой помощи, на которой был доставлен в ближайший госпиталь на осмотр, сообщает 1news.az со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Суперкар был оставлен футболистом посреди дороги на оживленной трассе, после чего был эвакуирован. Прохожие успели наделать селфи с машиной обладателя "Золотого мяча".
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