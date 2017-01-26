Криштиану Роналду увезли в больницу на машине скорой помощи

Вчера, 15:35

Во время отдыха звезда "Реала" травмировал руку и не смог самостоятельно управлять машиной

Криштиану Роналду травмирровал руку. Фото Instagram
Криштиану Роналду травмирровал руку. Фото Instagram

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, проводя со своей возлюбленной Джорджиной Родригез время на горнолыжном курорте близ Мадрида, получил травму запястья.

После этого футболист отправился с девушкой домой на своем автомобиле Lamborghini Aventador стоимостью 260 000 евро. Однако из-за боли в запястье Роналду не смог управлять автомобилем и пересел в машину скорой помощи, на которой был доставлен в ближайший госпиталь на осмотр, сообщает 1news.az со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Суперкар был оставлен футболистом посреди дороги на оживленной трассе, после чего был эвакуирован. Прохожие успели наделать селфи с машиной обладателя "Золотого мяча".

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травма, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

Сегодня|Спорт

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