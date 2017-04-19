Криштиану Роналду считает, что "Реал" заслуженно прошел "Баварию"

Лидер "Реала" Криштиану Роналду заявил, что мадридский клуб заслуженно прошел мюнхенскую "Баварию" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном матче и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.

"Реал" был лучше, без сомнения. Забить шесть голов такой команде, как "Бавария", это нелегко, поэтому мы заслужили пройти дальше", – сказал Роналду.

Матч вызвал вопросы по спорному судейству – в пользу "Реала". Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится 21 апреля в швейцарском Ньоне.