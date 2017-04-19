Криштиану Роналду побил рекорд Ди Стефано

Сегодня, 15:00

Лидер "Реала" забил наибольшее количество голов на "Сантьяго Бернабеу" – 211

Криштиану Роналду бьет рекорды. Фото AFP
Криштиану Роналду бьет рекорды. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству забитых мячей на домашнем стадионе мадридской команды – "Сантьяго Бернабеу".

На данный момент на счету 32-летнего португальца 211 голов на родной арене "сливочных". Предыдущий рекорд принадлежал легенде клуба Альфредо Ди Стефано (210 забитых мячей).

Напомним, что Роналду отметился хет-триком в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2).

Ранее мы сообщали, что Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось отличиться более 100 раз в Лиге чемпионов.
Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Альфредо ди Стефано

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Источники:

gazeta.ru, Сегодня|Спорт

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