Криштиану Роналду побил рекорд Ди Стефано
Лидер "Реала" забил наибольшее количество голов на "Сантьяго Бернабеу" – 211
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству забитых мячей на домашнем стадионе мадридской команды – "Сантьяго Бернабеу".
На данный момент на счету 32-летнего португальца 211 голов на родной арене "сливочных". Предыдущий рекорд принадлежал легенде клуба Альфредо Ди Стефано (210 забитых мячей).
Напомним, что Роналду отметился хет-триком в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2).
Ранее мы сообщали, что Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось отличиться более 100 раз в Лиге чемпионов.
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