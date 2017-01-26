Криштиану Роналду – о своих отношениях с Лео Месси: "Нас нельзя сравнивать"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что его нельзя сравнивать с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, а также отметил, что не испытывает неприязни по отношению к аргентинцу.

"Люди постоянно нас сравнивают, это нормально. Сравнивают даже наших детей: когда родились, кто быстрее, умнее… Таков этот бизнес. Но мне кажется, что нас нельзя сравнивать, потому что Криштиану Роналду – это Криштиану Роналду, а Месси – это Месси. Мы являемся прекрасными футболистами, индивидуальные награды и трофеи с нашими командами это доказывают.

Аргентинец пытается сделать лучшее для своего клуба, а я – для своего. Мы являемся соперниками, поскольку выступаем за конкурирующие между собой коллективы, но друг к другу мы относимся с уважением.

У меня нормальные отношения с Месси. И я не люблю сравнения, это не про меня. Мы отличаемся. Два разных человека, которые делают свою работу", – приводит слова португальца Marca.