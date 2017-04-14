Криштиану Роналду – лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 15:13

Оформив дубль в ворота "Баварии", Криштиану стал первым игроком, сумевшим забить 100 голов  в еврокубках

 

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1), который проходил в Мюнхене, португалец оформил дубль, став первым игроком в истории футбола, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Обзор матчей ЛЧ:

Эхо четвертьфиналов Лиги чемпионов: сотня Криштиану, слезы Шекспира и роль Меркель
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Бавария, Криштиану Роналду

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Источник:

UEFA.com

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