Криштиану Роналду – лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Оформив дубль в ворота "Баварии", Криштиану стал первым игроком, сумевшим забить 100 голов в еврокубках

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1), который проходил в Мюнхене, португалец оформил дубль, став первым игроком в истории футбола, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Обзор матчей ЛЧ:

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