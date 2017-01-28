Кравец за 16 минут на поле угодил в штангу и чуть не заработал пенальти в матче за "Гранаду"

Сегодня, 15:53

"Гранада" уступила на выезде "Вильярреалу", а украинец не попал в стартовый состав

 

Артем Кравец. Фото granadacf.es
Артем Кравец. Фото granadacf.es

Главный тренер "Гранады" решил оставить Кравца в запасе, предпочтя выпустить в старте новичка команды Адриана Рамоса.

Однако активности в атаке это его команде не добавило. Наоборот, без украинца гости ничего не могли поделать у ворот соперника.

А хозяева поля свой шанс открыть счет еще до перерыва не упустили – на 42-й минуте игры ворота Гранады поразил Бруно Сориано.

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После перерыва Лукас Алькарас все же решился выпустить на поле Кравца, но, когда тот получал последние наставления, его команда пропустила второй гол в матче.

Кравец появился на поле 74 минуте и успел продемонстрировать свои лучшие качества. Первым ударом он проверил на прочность каркас ворот "Вильярреала", а через пару минут должен был заработать для своей команды пенальти, но арбитр не увидел нарушения правил в штрафной площади.

На последних минутах украинец заработал опасный штрафной, но как следует использовать стандарт его партнеры не сумели.

После этого матча "Гранада" остается на дне турнирной таблицы чемпионата Испании.

"Вильярреал" – "Гранада" – 2:0
Голы: Сориано (42), Гонсалес (73)
футбол, чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада, Вильярреал

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Сегодня|Спорт

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