Кравец за 16 минут на поле угодил в штангу и чуть не заработал пенальти в матче за "Гранаду"
"Гранада" уступила на выезде "Вильярреалу", а украинец не попал в стартовый состав
Главный тренер "Гранады" решил оставить Кравца в запасе, предпочтя выпустить в старте новичка команды Адриана Рамоса.
Однако активности в атаке это его команде не добавило. Наоборот, без украинца гости ничего не могли поделать у ворот соперника.
А хозяева поля свой шанс открыть счет еще до перерыва не упустили – на 42-й минуте игры ворота Гранады поразил Бруно Сориано.
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После перерыва Лукас Алькарас все же решился выпустить на поле Кравца, но, когда тот получал последние наставления, его команда пропустила второй гол в матче.
Кравец появился на поле 74 минуте и успел продемонстрировать свои лучшие качества. Первым ударом он проверил на прочность каркас ворот "Вильярреала", а через пару минут должен был заработать для своей команды пенальти, но арбитр не увидел нарушения правил в штрафной площади.
На последних минутах украинец заработал опасный штрафной, но как следует использовать стандарт его партнеры не сумели.
После этого матча "Гранада" остается на дне турнирной таблицы чемпионата Испании.
"Вильярреал" – "Гранада" – 2:0
Голы: Сориано (42), Гонсалес (73)
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