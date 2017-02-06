Кравец вышел на две минуты в победном для "Гранады" матче чемпионата Испании

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Гранада" обыграла "Лас-Пальмас". Поединок прошел в понедельник и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Гол на 17-й минуте забил бразильский полузащитник "МЮ" Андреас Перейра, выступающий за "Гранаду" на правах аренды. А вот арендованный у "Динамо" нападающий Артем Кравец практически весь матч просидел в запасе: тренер выпустил украинца на 88-й минуте.

Напомним, что Кравец – лучший бомбардир "Гранады" в нынешнем сезоне с пятью голами.

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