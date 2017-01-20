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Кравец стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7903/9_main.1484931913.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/9_tn.1484931913.jpg Футбол Форвард "Динамо" забил в Испании больше Коноплянки и Погодина

Кравец стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании

Сегодня, 19:05

Форвард "Динамо" забил в Испании больше Коноплянки и Погодина

Артем Кравец. Фото granadacf.es
Артем Кравец. Фото granadacf.es

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец, выступающий ныне в "Гранаде" на правах аренды, признан самым результативным украинским футболистом в истории Ла лиги. Об этом утверждает издание Ideal.es.

Как отмечает источник, гол Кравца в ворота "Осасуны" в минувшем туре примеры стал для украинца пятым в Испании в этом сезоне. Таким образом, Кравец обогнал по показателю результативности полузащитника Евгения Коноплянку (четыре мяча в составе "Севильи"). По одному голу в активе у Сергея Погодина ("Мерида") и Александра Яковенко ("Малага").

Отметим, что в Испании в начале 90-х выступал еще один украинец – Олег Саленко. В 1993/1994 в составе "Логроньеса" бывший форвард киевского "Динамо" забил 16 мячей в 31 матче примеры, что по−прежнему остается рекордным для всех футболистов постсоветского пространства, когда-либо выступавших в высшем дивизионе Испании. В сезоне 1994/1995 Саленко также отметился семью голами в футболке "Валенсии". Но на тот момент уроженец Санкт-Петербурга выступал за сборную России, а за команду Украины провел лишь один поединок.
чемпионат Испании, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Гранада

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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