Кравец сделал трогательное селфи со своей красавицей женой (фото)
Снимок собрал более двух тысяч лайков, а также целый ряд комплиментов
Нападающий сборной Украины и испанской "Гранады" Артем Кравец и его жена Анна являются активными пользователями соцсетей.
Футболист посредством своей страницы участвует в благотворительных аукционах в помощь роддому во Львовской области, а девушка радует подписчиков своей красотой.
А на этот раз супруги решили сделать общее селфи. Трогательное фото собрало более двух тысяч лайков, а также целый ряд комплиментов.
Напомним, в текущем сезоне Кравец забил уже пять мячей в чемпионате Испании и отдал две результативные передачи.
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