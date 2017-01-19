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Кравец сделал трогательное селфи со своей красавицей женой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/44_main.1484844488.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/44_tn.1484844488.jpg Футбол Снимок собрал более двух тысяч лайков, а также целый ряд комплиментов

Кравец сделал трогательное селфи со своей красавицей женой (фото)

Сегодня, 18:48

Снимок собрал более двух тысяч лайков, а также целый ряд комплиментов

Фото Instagram
Фото Instagram

Нападающий сборной Украины и испанской "Гранады" Артем Кравец и его жена Анна являются активными пользователями соцсетей.

Футболист посредством своей страницы участвует в благотворительных аукционах в помощь роддому во Львовской области, а девушка радует подписчиков своей красотой.

А на этот раз супруги решили сделать общее селфи. Трогательное фото собрало более двух тысяч лайков, а также целый ряд комплиментов.

Напомним, в текущем сезоне Кравец забил уже пять мячей в чемпионате Испании и отдал две результативные передачи.

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футбол, Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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