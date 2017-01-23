Коваленко получил травму на сборах "Шахтера"
Через пару дней игрок сборной Украины вернется к тренировкам в общей группе
Первый тренировочный сбор "Шахтера" неудачно завершился для полузащитника "горняков" Виктора Коваленко.
Как сообщил тренер дончан Игор Дуляй, хавбек получил небольшую травму.
"К сожалению, последние два дня сбора в Испании не тренировался Коваленко – небольшая травма. Но остальные футболисты работали на высоком уровне. Что с Коваленко? Нога болит, ничего страшного. Через пару дней он будет тренироваться с нами", – сказал Дуляй в комментарии каналу "Футбол-1".
Напомним, вчера, 22 января, "горняки" вернулись в Киев, а 25 января "Шахтер" отправится на свой второй тренировочный сбор.
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