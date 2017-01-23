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Коваленко получил травму на сборах "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7907/18_main.1485154930.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/18_tn.1485154930.jpg Футбол Через пару дней игрок сборной Украины вернется к тренировкам в общей группе

Коваленко получил травму на сборах "Шахтера"

Сегодня, 09:45

Через пару дней игрок сборной Украины вернется к тренировкам в общей группе

Виктор Коваленко. Фото AFP
Виктор Коваленко. Фото AFP

Первый тренировочный сбор "Шахтера" неудачно завершился для полузащитника "горняков" Виктора Коваленко.

Как сообщил тренер дончан Игор Дуляй, хавбек получил небольшую травму.

"К сожалению, последние два дня сбора в Испании не тренировался Коваленко – небольшая травма. Но остальные футболисты работали на высоком уровне. Что с Коваленко? Нога болит, ничего страшного. Через пару дней он будет тренироваться с нами", – сказал Дуляй в комментарии каналу "Футбол-1".

Напомним, вчера, 22 января, "горняки" вернулись в Киев, а 25 января "Шахтер" отправится на свой второй тренировочный сбор.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко

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FootBoom

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