Коваленко получил травму на сборах "Шахтера"

Первый тренировочный сбор "Шахтера" неудачно завершился для полузащитника "горняков" Виктора Коваленко.

Как сообщил тренер дончан Игор Дуляй, хавбек получил небольшую травму.

"К сожалению, последние два дня сбора в Испании не тренировался Коваленко – небольшая травма. Но остальные футболисты работали на высоком уровне. Что с Коваленко? Нога болит, ничего страшного. Через пару дней он будет тренироваться с нами", – сказал Дуляй в комментарии каналу "Футбол-1".

Напомним, вчера, 22 января, "горняки" вернулись в Киев, а 25 января "Шахтер" отправится на свой второй тренировочный сбор.