Котики Андрея Ярмоленко: дети и их домашние любимцы
Жена футболиста показала, как сыновья играют с котятами
Супруга лидера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко запостила в соцсети милое фото. На нем сыновья Ваня и Даня играются с маленькими котятами.
"Что еще для счастья надо", – пишет Инна Ярмоленко в Instagram.
"Доченьку, для полного счастья", – тут же дали совет Инне ее друзья, которые поставили более тысячи "лайков" за час.
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