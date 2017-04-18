Котики Андрея Ярмоленко: дети и их домашние любимцы

Жена футболиста показала, как сыновья играют с котятами

Супруга лидера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко запостила в соцсети милое фото. На нем сыновья Ваня и Даня играются с маленькими котятами.

"Что еще для счастья надо", – пишет Инна Ярмоленко в Instagram.

"Доченьку, для полного счастья", – тут же дали совет Инне ее друзья, которые поставили более тысячи "лайков" за час.