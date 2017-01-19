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Коноплянка спустился в шахту на 1000 метров под землю (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/58_main.1484834898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/58_tn.1484834898.jpg Футбол Украинец с одноклубниками из "Шальке" проведал немецких шахтеров

Коноплянка спустился в шахту на 1000 метров под землю (фото)

Сегодня, 16:08

Украинец с одноклубниками из "Шальке" проведал немецких шахтеров

Фото schalke04.de
Фото schalke04.de

Футболисты "Шальке" опустились на глубину более 1000 метров. После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности и отправили в подъемную клеть.  

В разгар рабочего дня игроки получили возможность собственными глазами увидеть условия, в которых трудятся шахтеры. 90 минут спустя, перепачканные углем и пылью, шалькеры вернулись на поверхность.

После рабочие и футболисты собрались вместе за столом, где разговоры шли как о футболе, так и непростой работе в шахтах.

"Это просто невероятно в каких тяжелых условиях приходится каждый день работать этим людям. Это очень впечатляет", – рассказал Маркус Вайнцирль. "Команда и тренерский штаба очень многое узнали. Я уверен, что этот день запомнится команде". Хольгер Бадштубер, который лишь несколько дней назад присоединился к "Шальке", тоже остался под большим впечатлением: "Для меня это посещение было совершенно новым опытом. И очень интересным". 

Директор шахты Юрген Крокер: "Наши рабочие были очень рады визиту "Шальке". Этот визит лишний раз подчеркнул давнюю связь команды и шахтеров. Сегодня у товарищей из шахты была незаурядная возможность показать товарищам из "Шальке" как мы здесь работаем".    

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шахта, футбол, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шальке"

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