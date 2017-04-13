Коноплянка остался в запасе на матч 1/4 финала Лиги Европы

Украинский полузащитник "Шальке" снова не вышел в стартовом составе своей команды

В четверг в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы голландский "Аякс" принимает немецкий "Шальке". Матч начнется в 22:05 по киевскому времени.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, который в последнее время получает мало игрового времени, и в этой игре останется на лавке запасных. Игрок сборной Украины может выйти на замену по ходу игры.

"Аякс" – фаворит первого матча. Коэффициент на победу голландского клуба – 2.30, на победу "Шальке" 3.60, на ничью – 3.25. Котировки на проход в полуфинал: 1.62 – 2.30 уже в пользу немецкого клуба.

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